नवादा वासियों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट, ककोलत के लिए नई बस सेवा शुरू, मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

Transport Minister Shravan Kumar: बिहार के नवादा में परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट ककोलत के लिए नई बस सेवा शुरू की है. इस बस को मंत्री श्रवण कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह सेवा पटना से शुरू होकर नालंदा होते हुए नवादा पहुंचेगी और ककोलत जाने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगी.

यह बस ककोलत और राजगीर दोनों पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी. इससे पर्यटक ठंड के मौसम में राजगीर का और गर्मी के मौसम में ककोलत का आनंद ले सकेंगे. मंत्री (Transport Minister Shravan Kumar) ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा.

मंत्री श्रवण कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार के डिपो अब इतने आकर्षक बनेंगे कि लोग उनकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल एक बस का संचालन शुरू किया गया है, लेकिन भविष्य में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नई बस सेवा के माध्यम से बिहार के लोगों को नए साल का एक तोहफा दिया है. इस पहल से पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी और लोग इनका पूरी तरह लाभ उठा पाएंगे.

इस अवसर पर विधायक विनीता मेहता, बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत सभी पांचों दलों के जिलाध्यक्ष, जदयू की वरिष्ठ नेत्री प्रोफेसर प्रमिला कुमारी और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री माधुरी बरनवाल समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

