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नवादा में दो युवकों की मौत, परिजनों ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- जिंदा लाए थे, इलाज नहीं मिला

नवादा जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां सुपौल गांव के पास सड़क हादसे का शिकार हुए दो युवकों मोहम्मद कैफ और मोहम्मद आसिफ की सदर अस्पताल में इलाज न मिलने से मौत हो गई.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 21, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:41 PM IST
नवादा में दो युवकों की मौत, परिजनों ने लगाया बड़ा आरोप, कहा- जिंदा लाए थे, इलाज नहीं मिला
Image Credit: नवादा में डॉक्टरों की लापरवाही से दो युवकों की मौत

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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