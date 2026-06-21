मामले पर अस्पताल प्रबंधक कुमार आदित्य ने बताया कि डॉक्टर मुकेश कुमार दूसरे वार्ड में गए थे और आ रहे थे, लेकिन विवाद इतनी तेजी से बढ़ा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. नवादा सदर अस्पताल में डॉक्टरों की नियमित अनुपस्थिति, स्टाफ की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव एक आम समस्या है. स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहले भी इसकी शिकायतें सुनते रहे हैं. इस घटना ने जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियों को फिर से उजागर किया है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और न्याय की मांग की है.