नवादा से पटना तक सुलग रही 'सवर्ण आक्रोश' की आग: यूजीसी के नए नियम के खिलाफ छात्रों ने शुरू की जंग

बिहार के नवादा जिले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 13 जनवरी, 2026 को लागू किए गए नए नियम के खिलाफ स्थानीय स्तर पर जबरदस्त आक्रोश फैल गया है. विशेषकर सामान्य वर्ग के लोगों में यह नियम 'काला कानून' के रूप में देखा जा रहा है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक तरफ यह नियम केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव को परिभाषित करता है, दूसरी तरफ यह सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को झूठे मुकदमों और ब्लैकमेलिंग का शिकार बनाने का खतरा बढ़ाता है.

नवादा शहर में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के पुराने बयानों 'बंटोगे तो कटोगे' को याद दिलाते हुए कहा कि अब खुद सरकार लोगों को बांट रही है. युवाओं ने कहा कि यह नियम सवर्ण समाज को टारगेट कर रहा है, जिससे पढ़ाई में तेज छात्र प्रताड़ित होंगे और आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं. आंदोलनकारियों ने 30 जनवरी को बड़ा आंदोलन और भारत बंद की चेतावनी दी है.

यूजीसी गाइडलाइंस वापस न लेने पर होगा जोरदार प्रदर्शन

बाढ़ अनुमंडल में भी यूजीसी एक्ट के विरोध में मंगलवार को प्रदर्शन किया गया. कई संगठनों के लोग आईएनएस कॉलेज मैदान से पैदल मार्च करते हुए बाढ़ अनुमंडल ऑफिस पहुंचे और एसडीओ को ज्ञापन सौंपा. सभी लोग हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर यूजीसी एक्ट के विरोध में नारेबाजी करते दिखे. विरोध प्रदर्शन में भाजपा के भी कई स्थानीय नेता शामिल थे, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे. लोगों का कहना है कि यूजीसी एक्ट सवर्ण छात्रों को पहले से ही दोषी मानकर समाज में विभेद पैदा कर रहा है. इससे समाज में सवर्ण छात्रों का भविष्य चौपट हो जाएगा. इस नियम में सवर्ण छात्रों को सजा का प्रावधान है और गलत केस करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने का प्रावधान नहीं है. इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अगर सरकार यूजीसी गाइडलाइंस को वापस नहीं लेती है, तो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया जाएगा.

पटना में छात्रों के बीच विवाद का विषय बना नया नियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए नियमों का सामान्य वर्ग के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है. UGC के इन नियमों को लेकर बवाल इतना बढ़ता जा रहा है कि सामान्य वर्ग के लोगों ने आंदोलन करने तक की धमकी दे डाली है. बुधवार को छात्र इसको लेकर आंदोलन करेंगे. पटना विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच यह बिल विवाद का विषय बन गया है. छात्र एक-दूसरे से लड़ रहे हैं.