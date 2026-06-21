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नवादाः करिश्मा को कुंदन से हुआ प्यार तो भिड़ गए घरवाले! खूनी संघर्ष 16 लोग पहुंच गए अस्पताल

Nawada News: करिश्मा और कुंदन के प्रेम-विवाह से घरवाले नाराज थे. दोनों परिवारों में नाराजगी इस कदर बढ़ी कि हिंसक झड़प में बदल गई. झगड़े में लाठी-डंडों और लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया. इस झगड़े में एक पक्ष से 11 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से पांच लोग घायल हुए हैं.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 21, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:36 AM IST
नवादाः करिश्मा को कुंदन से हुआ प्यार तो भिड़ गए घरवाले! खूनी संघर्ष 16 लोग पहुंच गए अस्पताल
Image Credit: प्रेम-प्रसंग में हिंसक झगड़ा

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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