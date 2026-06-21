/नवादाः करिश्मा को कुंदन से हुआ प्यार तो भिड़ गए घरवाले! खूनी संघर्ष 16 लोग पहुंच गए अस्पताल

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Nawada Crime News: नवादा जिले में प्रेम विवाह को लेकर चल रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. हिसुआ के तरौली बगोदर गांव में दो पक्षों के बीच हुई खूनी झड़प में कुल 16 लोग घायल हो गए. घायलों को नवादा सदर अस्पताल और हिसुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि यह विवाद सुंदर मांझी की बेटी करिश्मा कुमारी और सरवन मांझी के बेटे कुंदन कुमार के प्रेम विवाह से जुड़ा है. करिश्मा और कुंदन ने शादी कर ली थी, जिसके बाद सुंदर मांझी ने अपनी बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था.
बताया जा रहा है कि विवाद लंबे समय से चल रहा था. अब यह इतना बढ़ गया है कि करिश्मा कुमारी अपने पिता के खिलाफ हो गई है. वह अपने पति के पक्ष में खड़ी होकर अपने पिता के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज करा रही है. दोनों परिवारों के बीच नाराजगी काफी बढ़ गई है. वहीं, इस हिंसक झड़प में लाठी-डंडों और लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया. एक पक्ष से 11 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष से पांच लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों का इलाज जारी है.
घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस के अनुसार, यह विवाद 2021 से चला आ रहा है. उस समय भी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में मारपीट हुई थी और पंचायत भी बुलाई गई थी, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया था. हालिया कहासुनी के बाद दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए, जिससे यह झड़प हुई.
रिपोर्ट- यशवंत सिन्हा