मंडप में दुल्हन नहीं, फ्री फायर में खोया दूल्हा! शादी का वीडियो इंटरनेट पर मचा रहा धमाल

Bihar News: नवादा से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जिसमें दूल्हा शादी के मंडप में बैठकर फ्री फायर गेम खेलता नजर आ रहा है. पंडित के मंत्रों और शादी की रस्मों को नजरअंदाज करते दूल्हे का यह वीडियो लोगों को हैरान भी कर रहा है और हंसा भी रहा है.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:02 AM IST

Bihar News: मोबाइल गेमिंग का लत इस तरह लोगों को अपने गिरफ्त में ले रही है, इसकी एक झलक बिहार में देखने को मिली है. बिहार के नवादा जिले एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दुल्हा अपनी ही शादी के मंडप में बैठ कर फ्री फायर गेम खेलने में लीन है. जहां एक तरफ पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं और लोग रस्में पूरी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूल्हा मोबाइल में डूबा हुआ गेम खेल में व्यस्त है. इसे देख दुल्हन को भी शर्म आ गई.

मंडप में बैठा दूल्हा फ्री फायर में खोया
वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा सेहरा पहनकर मंडप में बैठा है, लेकिन ध्यान न पंडित के मंत्रों में है और न शादी की रस्मों में. उसका पूरा फोकस मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे फ्री फायर गेम पर है. आसपास मौजूद लोग भी दूल्हे की इस हरकत को देखकर हंसते नजर आ रहे हैं. कुछ लोग तो मोबाइल कैमरा निकालकर वीडियो भी बनाने लगते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो गया. लोग इसे शेयर करते हुए तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. किसी ने लिखा कि आजकल के जमाने में गेमिंग भी पूजा-पाठ जितनी जरूरी हो गई है. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में कमेंट किया कि दुल्हन इंतजार करती रही और भाईसाहब बोला- एक गेम और.

यूजर्स ने गेमिंग एडिक्शन पर जताई चिंता
कई यूजर्स ने इसे ‘गेमिंग एडिक्शन’ का उदाहरण बताते हुए चिंता भी जताई. हालांकि, कुछ लोगों ने कहा कि यह महज एक मजाकिया पल हो सकता है, जिसे गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है. बात वीडियो की सत्यता की करें तो अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि यह घटना वास्तविक है या किसी ने मजे के लिए ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया है, लेकिन वायरल होने के बाद यह वीडियो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है.

स्थानीय प्रशासन की ओर से नहीं आया बयान
मंडप में दुल्हन को छोड़ गेम खेलता रहा दूल्हा—वीडियो के इस दावे पर नवादा पुलिस या स्थानीय प्रशासन की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन शादी के मंडप में दूल्हे का गेम खेलना लोगों के लिए नया और चौंकाने वाला है. शादी जैसे मौके पर जहां परिवार चाहता है कि दूल्हा-दुल्हन रस्मों पर ध्यान दें, वहीं इस वायरल वीडियो ने एक नई बहस खड़ी कर दी है कि क्या डिजिटल मनोरंजन इतना हावी हो चुका है कि लोग अपनी ही शादी में भी मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे.

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
मंडप में दुल्हन नहीं, फ्री फायर में खोया दूल्हा! वीडियो इंटरनेट पर मचा रहा धमाल
