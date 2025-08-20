Bihar Politics: पैरों से कुचला गया पीएम मोदी का पोस्टर, राहुल-तेजस्वी की यात्रा के दौरान बवाल
Bihar Politics: पैरों से कुचला गया पीएम मोदी का पोस्टर, राहुल-तेजस्वी की यात्रा के दौरान बवाल

Voter Rights Yatra News: नवादा में राजनीतिक में तनाव बढ़ गया है. राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी के पोस्टर पर चलने का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महागठबंधन के कार्यकर्ता पीएम मोदी की तस्वीरों को पैरों से कुचल रहे हैं.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 20, 2025, 12:26 PM IST

Nawada/नवादा: बिहार के नवादा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर विवाद गहरा गया है. 19 अगस्त को हिसुआ के विश्व शांति चौक पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पोस्टर को लेकर टकराव हुआ.

पीएम मोदी के पोस्टर पर चल रहे थे कार्यकर्ता
अगले दिन एक वीडियो सामने आया. इसमें कुछ युवक महागठबंधन का झंडा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के पोस्टर पर चलते दिखे. वीडियो में कुछ लोग पोस्टर को फाड़ने और जलाने की बात कर रहे थे.

बीजेपी- कांग्रेस में तीखी बहस
विश्व शांति चौक पर राहुल गांधी की यात्रा के पोस्टरों को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई. बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह और कांग्रेस की वर्तमान विधायक नीतू सिंह के समर्थक आमने-सामने आ गए. तभी पुलिस ने मामले को शांत कराया. पूर्व विधायक अनिल सिंह को हिरासत में भी लिया गया.

​यह भी पढ़ें: नहीं कटा है रंजू देवी के परिवार का वोटर लिस्ट से नाम, राहुल गांधी से बोला झूठ

नवादा का सियासी माहौल खराब!
वायरल वीडियो ने तनाव को और बढ़ा दिया है. जिला अध्यक्ष अनिल मेहता भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व विधायक अनिल सिंह ने इस घटना की निंदा की है. उन्होंने इसे महागठबंधन की गुंडागर्दी बताया. उनका कहना है कि राहुल और तेजस्वी के आने से नवादा का सियासी माहौल खराब हुआ है. उन्होंने पोस्टर को अपमानित करने को लोकतंत्र का अपमान बताया है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

यह भी पढ़ें:राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की ये 5 बड़ी खबरें एक क्लिक में जानिए

