वारसलीगंज पीएचसी में हड़कंप: औचक निरीक्षण में गरजीं राजद विधायक अनीता देवी, लापरवाही पर जमकर लगाई फटकार

Nawada News: बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का राजद विधायक अनीता देवी ने औचक निरीक्षण किया. अचानक पहुंचे विधायक के निरीक्षण से अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया. कई खामियां मिलने पर विधायक ने पीएचसी प्रभारी को फटकार लगाई और सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी.
Nawada News: बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब राजद विधायक अनीता देवी ने अचानक औचक निरीक्षण किया. बाहुबली नेता अशोक महतो की पत्नी और वारसलीगंज से राजद विधायक के अचानक अस्पताल पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया. विधायक का यह दौरा आम जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने के उद्देश्य से किया गया था. निरीक्षण के दौरान अस्पताल की अव्यवस्थाओं और लापरवाह कार्यशैली ने विधायक को खासा नाराज कर दिया, जिसके बाद उनका सख्त तेवर देखने को मिला.
निरीक्षण के दौरान विधायक अनीता देवी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह उनका पहला निरीक्षण है और अगली बार जब वे आएंगी तो पूरी व्यवस्था में सुधार दिखना चाहिए. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सरकारी योजनाओं का लाभ ईमानदारी से जनता तक पहुंचे, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है. विधायक के इस सख्त रुख की चर्चा अब पूरे क्षेत्र में हो रही है.
निरीक्षण के क्रम में विधायक ने पीएचसी प्रभारी से कई अहम सवाल पूछे, जिनका वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. जब विधायक ने वैक्सीन स्टोरेज से जुड़े फ्रिज के तापमान के बारे में सवाल किया, तो प्रभारी कोई जवाब नहीं दे पाए. इस पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही सीधे मरीजों और बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगली बार निरीक्षण में ऐसी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
विधायक अनीता देवी ने अस्पताल कर्मियों के व्यवहार और शब्द चयन पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में कई ऐसी खामियां हैं, जिन्हें देखकर चिंता होती है. उन्होंने कर्मियों को सख्त चेतावनी देते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए. विधायक का कहना था कि यह निरीक्षण जनता के हित में किया गया है और लापरवाही करने वालों पर आगे कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है.
रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा