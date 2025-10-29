वारिसलीगंज में RJD समर्थक पर हमला, तोड़ी गई प्रचार गाड़ी, 11 नामजद, 16 अज्ञात पर FIR

Bihar Election 2025: नवादा के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के तुलापुर में राष्ट्रीय जनता दल के एक सहायक पर हमला किया गया और उनके प्रचार वाहन में तोड़फोड़ की गई. इस मामले में 11 नामजद और 16 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नवादा से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 28 अक्टूबर 2025 को शाम करीब 05:30 बजे हुई. RJD सहायक ने वारिसलीगंज थाने में मारपीट, गाली-गलौज और वाहन में तोड़फोड़ को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.

इसी शिकायत के आधार पर वारिसलीगंज थाना कांड संख्या 562/25, दिनांक 28.10.25 को सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज किया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल व्यक्ति को तत्काल पीएचसी वारिसलीगंज भेजा.

इसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच जारी है.

क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटनास्थल पर पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र बल तैनात किए गए हैं. स्थिति सामान्य बताई जा रही है. पुलिस ने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

