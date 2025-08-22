Who is Prakash Veer: कौन हैं प्रकाश वीर, जिसकी वजह से लगा लालू और तेजस्वी यादव को झटका!

Who is Prakash Veer: आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को उनकी ही पार्टी के विधायक प्रकाश वीर ने ये झटका दिया है. दरअसल, विधायक प्रकाश वीर ने 22 अगस्त, 2025 दिन शुक्रवार को जदयू का दामन थाम लिया. चलिए जानते हैं कौन हैं विधायक प्रकाश वीर.

कौन हैं प्रकाश वीर, जानिए

प्रकाश वीर का जन्म 25 दिसंबर 1966 को हुआ है. वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और रजौली विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधान सभा के सदस्य हैं. वह साल 2015 और 2020 में विधायक चुने गए हैं. प्रकाश वीर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सदस्य थे. 22 अगस्त, 2025 को उन्होंने राजद को छोड़ दिया और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का दामन थाम लिया.

राजबल्लभ यादव के करीबी हैं प्रकाश वीर

रजौली विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक प्रकाश वीर हैं. वह (Prakash Veer) राजबल्लभ यादव के करीबी माने जाते हैं. साल 2015 में प्रकाश वीर (Prakash Veer) राजद से विधायक बने. साल 2020 में भी वह राजद से ही विधायक बने हैं. प्रकाश वीर दोनों बार राजद के टिकट पर रजौली से ही विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और विधायक (MLA) बने हैं.

