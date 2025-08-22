Who is Vibha Devi: कौन हैं विभा देवी, जिसने उड़ा दी तेजस्वी यादव की नींद!
Who is Vibha Devi: कौन हैं विभा देवी, जिसने उड़ा दी तेजस्वी यादव की नींद!

Vibha Devi News: विभा देवी यादव ने तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है. वह गयाजी की रैली में पीएम मोदी के मंच पर नजर आई. उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया है. 

Who is Vibha Devi: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को बड़ा झटका लगा है. नवादा विधासभा क्षेत्र से राजद विधायक विभा देवी 22 अगस्त को पीएम मोदी की गयाजी में हुई जनसभा के मंच पर नजर आईं. विभा देवी के इस कदम से तेजस्वी यादव की नींद उड़ सकती है! चलिए जानते हैं कि आखिर कौन हैं विभा देवी, जो पीएम मोदी के मंच पर आईं नजर और राजद को लगा बड़ा झटका. 

विभा देवी राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं. राजबल्लभ यादव एक बाहुबली नेता माने जाते हैं. अभी हाल ही में वह जेल से बाहर आए हैं. साल 1990 से ही राजबल्लभ यादव लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े रहे हैं. राजबल्लभ यादव बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं.

राजनीतिक जीवन
विभा देवी यादव (Vibha Devi Yadav) ने 2019 में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार के रूप में नवादा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन चंदन सिंह से हार गईं थी. इसके बाद विभा देवी यादव 2020 में राजद के उम्मीदवार के रूप में नवादा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा की सदस्य चुनी गईं.

