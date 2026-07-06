/लव मैरिज का दर्दनाक अंत! फंदे से लटकता मिला महिला का शव, नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच जारी

राज्य चुनें
नवादा शहर के न्यू एरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब काली मंदिर के पास एक किराये के मकान में 22 वर्षीय विवाहिता का शव पंखे से लटका मिला. घटना की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. मृतका की पहचान काजल कुमारी के रूप में हुई है. वह मूल रूप से राजा बीघा की रहने वाली थी. बताया जा रहा है कि मृतका 15 दिन पहले ही अपने पति के साथ इस मकान में रहने के लिए आई थी.
4 साल पहले की थी लव मैरिज
बताया जा रहा है कि मृतका काजल ने चार साल पहले रूपौ निवासी छोटू सिंह से प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद से दोनों अलग रह रहे थे. करीब 15 दिन पहले ही दोनों रूपौ गांव से नवादा के न्यू एरिया में किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे. मृतका एक कपड़े की दुकान पर काम करती थी, जबकि छोटू डीजे और टेंट का काम करता है.
पति के लौटने पर चला पता
घटना वाले दिन छोटू सिंह डीजे बजाने के लिए बाहर गया हुआ था. रात में जब वह घर लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला. अनहोनी की आशंका पर दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर काजल का शव पंखे से लटका मिला. छोटू ने तुरंत नगर थाना पुलिस को सूचना दी.
पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट
नगर थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया है. मृतका का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है.
तीन एंगल से जांच
1. आत्महत्या: क्या काजल ने खुद जान दी?
2. हत्या की आशंका: क्या किसी ने हत्या कर शव लटकाया?
3. पारिवारिक विवाद: प्रेम विवाह के बाद तनाव तो नहीं था
मायके वालों ने तोड़ा था रिश्ता
काजल के परिवार ने प्रेम विवाह के कारण उससे संबंध तोड़ लिए थे. सूचना देने के बाद भी मायके का कोई सदस्य मौके पर नहीं पहुंचा. वहीं, छोटू के पिता पारस सिंह ने बताया कि वह दोनों की शादी से खुश थे और बगल में ही रहते थे. दोनों में कभी झगड़ा नहीं देखा. पता नहीं काजल ने ऐसा कदम क्यों उठाया? शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.
रिपोर्ट- यशवंत सिन्हा