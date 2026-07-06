Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nawada
  • /लव मैरिज का दर्दनाक अंत! फंदे से लटकता मिला महिला का शव, नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच जारी

लव मैरिज का दर्दनाक अंत! फंदे से लटकता मिला महिला का शव, नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच जारी

Nawada Crime News: नवादा में 22 वर्षीय विवाहिता का शव पंखे से लटका मिला. मृतका काजल ने चार साल पहले रूपौ निवासी छोटू सिंह से प्रेम विवाह किया था. मृतका 15 दिन पहले ही अपने पति के साथ इस मकान में रहने के लिए आई थी.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 06, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:46 PM IST
लव मैरिज का दर्दनाक अंत! फंदे से लटकता मिला महिला का शव, नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच जारी
Image Credit: फंदे से लटकता मिला महिला का शव (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लव मैरिज का दर्दनाक अंत! फंदे से लटकता मिला महिला का शव, नहीं मिला सुसाइड नोट
Nawada News37 min ago
2
Muzaffarpur News1 hr ago
3
Begusarai News2 hrs ago
4
Hemant Soren2 hrs ago
5
 Bihar News3 hrs ago