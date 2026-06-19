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नवादा जिले में गुरुवार को मौसम ने अचानक कहर बरपाया. तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बाद हुए वज्रपात में एक महिला की मौत हो गई. यह दर्दनाक घटना कादिरगंज थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में घटी, जहां खेत में मूंग तोड़ रही महिला आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई.
मृतक महिला की पहचान जगतपुर निवासी महेश चौहान की पत्नी विमला देवी, उम्र करीब 40 वर्ष के रूप में की गई है. परिजनों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार विमला देवी खेत में मूंग की फसल तोड़ने गई थीं.
इसी दौरान अचानक तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई. ग्रामीणों के मुताबिक इसी समय जोरदार वज्रपात हुआ और बिजली सीधे विमला देवी पर गिर पड़ी. बिजली की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
घटना के बाद आसपास काम कर रहे लोग दौड़े और आनन-फानन में उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा