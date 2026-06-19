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खेत में मूंग तोड़ते समय आ गई मौत, नवादा में तेज आंधी-बारिश के बीच वज्रपात से महिला ने गंवाई जान

Nawada News: नवादा में तेज आंधी और बारिश के बाद वज्रपात से महिला की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला खेत में मूंग तोड़ रही थी, इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 19, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:16 PM IST
खेत में मूंग तोड़ते समय आ गई मौत, नवादा में तेज आंधी-बारिश के बीच वज्रपात से महिला ने गंवाई जान
Image Credit: महिला की मौत पर रोते परिजन

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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