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गया-हावड़ा एक्सप्रेस में महिला दारोगा के परिवार से मारपीट, 1 घंटे थमे रहे ट्रेन के पहिए

Gaya-Howrah Express: काशीचक स्टेशन पर 5 जुलाई, 2026 दिन रविवार को एक बड़ी घटना घटी. गया-हावड़ा एक्सप्रेस के यात्रियों से कुछ युवकों ने मारपीट की. वहीं, दारोगा महिला के परिवार के साथ भी मारपीट हुई.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 05, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 05:27 PM IST
गया-हावड़ा एक्सप्रेस में महिला दारोगा के परिवार से मारपीट, 1 घंटे थमे रहे ट्रेन के पहिए
Image Credit: (Z News) गया-हावड़ा एक्सप्रेस के यात्रियों से मारपीटSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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