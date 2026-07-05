/गया-हावड़ा एक्सप्रेस में महिला दारोगा के परिवार से मारपीट, 1 घंटे थमे रहे ट्रेन के पहिए

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नवादा के काशीचक स्टेशन पर गया-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच के यात्रियों के साथ मारपीट की गई. इस घटना के बाद ट्रेन लगभग एक घंटे तक स्टेशन पर रुकी रही. एक महिला दारोगा और उनके परिवार को निशाना बनाया गया.
पीड़ित महिला दारोगा ने बताया कि वह गया से पाकुड़ के लिए गया-हावड़ा एक्सप्रेस के बी2 बोगी में सवार थीं. नवादा में कुछ लड़कों ने उनकी सीट पर गलत तरीके से बैठने का प्रयास किया, जिसका उन्होंने विरोध किया. विरोध करने पर एक युवक ने मोबाइल से फोन कर अपने साथियों को काशीचक स्टेशन पर बुला लिया.
महिला दारोगा ने 'रेल मदद' पर शिकायत दर्ज कराई और फिर टीटीई से भी घटना की जानकारी देकर सुरक्षा की मांग की. हालांकि, उन्हें कोई मदद नहीं मिली और इसी बीच ट्रेन काशीचक स्टेशन पहुंच गई.
ट्रेन के काशीचक से खुलने के तुरंत बाद, स्टेशन पर ही वैक्यूम काटकर उसे रोक दिया गया. इसके बाद महिला दारोगा, उनके दारोगा पति और बच्चे के साथ मारपीट की गई.
इस मारपीट के विरोध में महिला दारोगा ट्रेन के इंजन के आगे खड़ी हो गईं. आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दारोगा को समझा-बुझाकर शांत किया. इस पूरी घटना के कारण ट्रेन काशीचक स्टेशन पर लगभग एक घंटे तक खड़ी रही, जिसके बाद उसे आगे रवाना किया गया.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा