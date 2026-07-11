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1100 रुपये की पेंशन लेने पहुंची महिला बनी अरबपति, खाते में दिखे 740 करोड़, अगले दिन फिर खाली हुआ अकाउंट

Nawada News: रेखा देवी 10 जुलाई को 1100 रुपये की विधवा पेंशन निकालने बैंक पहुंची थीं. पेंशन निकासी के बाद जब उन्होंने बैलेंस चेक किया, तो खाते में 740,68,72,895 रुपये से अधिक की राशि दिखी.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:18 PM IST
1100 रुपये की पेंशन लेने पहुंची महिला बनी अरबपति, खाते में दिखे 740 करोड़, अगले दिन फिर खाली हुआ अकाउंट
Image Credit: (Z News) विधवा पेंशनधारी के खाते में आए 740 करोड़ रुपये, जांच की मांगSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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