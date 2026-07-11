/1100 रुपये की पेंशन लेने पहुंची महिला बनी अरबपति, खाते में दिखे 740 करोड़, अगले दिन फिर खाली हुआ अकाउंट

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नवादा जिला के वार्ड संख्या 28 की रहने वाली विधवा पेंशनधारी रेखा देवी के खाते में 740 करोड़ 68 लाख 72 हजार 895 रुपये अचानक आ गया. लोगों को इसकी जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. मगर, अगले ही दिन खाता खाली हो गया.
पेंशन निकालने गईं, बैलेंस देख उड़े होश
दरअसल, रेखा देवी 10 जुलाई को 1100 रुपये की विधवा पेंशन निकालने बैंक पहुंची थीं. पेंशन निकासी के बाद जब उन्होंने बैलेंस चेक किया, तो खाते में 740,68,72,895 रुपये से अधिक की राशि दिखी. अचानक अरबों रुपये देखकर रेखा देवी और उनका परिवार हैरान रह गया.
रेखा देवी ने बताया कि उनके आधार नंबर के अंतिम चार अंक 4131 हैं और बैंक से निकली रसीद में भी यही अंक दर्ज हैं, जिससे पुष्टि हुई कि खाता उनका ही है. इतनी बड़ी राशि देखकर वह रातभर सदमे में रहीं और तबीयत भी बिगड़ गई.
अगले दिन गायब हुई राशि, बढ़ी चिंता
11 जुलाई को जब रेखा देवी दोबारा बैंक पहुंचीं, तो खाते में कोई अतिरिक्त राशि नहीं थी. एक दिन में अरबों रुपये गायब होने से उनकी चिंता और बढ़ गई. उन्होंने कहा कि वह पिछले करीब 10 वर्षों से विधवा पेंशन ले रही हैं. उन्हें डर है कि कहीं इस तकनीकी गड़बड़ी से भविष्य में कोई कानूनी परेशानी न हो जाए.
जांच की मांग
रेखा देवी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बैंकिंग सिस्टम या सर्वर की तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है. इतनी बड़ी राशि एक आम खाताधारक के खाते में दिखना गंभीर लापरवाही है. हालांकि, इस मामले में बैंक की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. बैंक की चुप्पी से लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा