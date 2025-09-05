Nawada News: बहन के साथ मारपीट का भाई ने किया विरोध, तो बिजली के खंभे से बांधकर पीटा, मां पर भी हमला
Nawada News: बहन के साथ मारपीट का भाई ने किया विरोध, तो बिजली के खंभे से बांधकर पीटा, मां पर भी हमला

Nawada Crime News: नवादा में बिजली के खंभे से बांधकर एक युवक को पीटा गया. साथ ही उसकी मां पर भी हमला किया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, दोनों पक्षों ने थाने में केस दर्ज कराया है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 05, 2025, 10:12 AM IST

Nawada/नवादा: बिहार के नवादा जिले के रोह प्रखंड के मरूई गांव में  एक स्कूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मोहम्मद जीशान की छोटी बहन के साथ स्कूल में कुछ लड़कों ने मारपीट की. इस मामले में विरोध करने गईं जीशान की मां के साथ भी मारपीट की गई.

जीशान को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा
वहीं, जब जीशान ने इस घटना के बारे में राजू साह से पूछताछ की, तो राजू और उनके परिवार के 2-3 लोगों ने जीशान को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा. आपातकालीन सेवा 112 की पुलिस मौके पर पहुंची. हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दोनों तरफ से थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज
दूसरे पक्ष के राजू साह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि जीशान ने पत्थर से उनके सिर पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए दोनों तरफ से थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है.

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पीटते हुए दिखाया गया है. एक अन्य व्यक्ति के सिर से खून बहता हुआ भी दिखाई दे रहा है. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

