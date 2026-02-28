Advertisement
Nawada News: नवादा में युवती से दुष्कर्म, शौच के लिए गई पीड़िता को चचेरे जीजा ने बनाया हवस का शिकार; आरोपी गिरफ्तार

Nawada News: नवादा में शौच के लिए घर से निकली युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी उपेंद्र कुमार पीड़िता का दूर का चचेरा जीजा लगता है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:11 AM IST

नवादा में युवती से दुष्कर्म (फाइल फोटो)
Nawada News: नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. गुरुवार (26 फरवरी) को शौच के लिए घर से निकली युवती को एक युवक ने मारपीट कर जबरन सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता अपने घर से करीब 300 मीटर दूर शौच करने गई थी, तभी पहले से मौजूद आरोपी उपेंद्र कुमार ने उसे पकड़ लिया.

दुपट्टे से मुंह बांधा और दुष्कर्म किया
आरोपी ने युवती को जमीन पर पटक दिया, उसके दुपट्टे से मुंह बांधा और मारपीट कर दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही नरहट थाना प्रभारी गौतम कुमार ने तत्काल कार्रवाई की. पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी उपेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी उपेंद्र कुमार मेसकौर का निवासी है और दो बच्चों का पिता है. वह रिश्ते में पीड़िता का दूर का चचेरा जीजा लगता है.

पीड़िता का मेडिकल जांच
पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया है. इस घटना के बाद नरहट थाना क्षेत्र के गांवों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि अकेले बाहर निकलने में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं. यह घटना नवादा जिले में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की श्रृंखला में एक और कड़ी है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

