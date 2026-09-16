/नवादाः नानी घर से लौट रहे युवक को अपराधियों ने मारी गोली, पैर की हड्डी में फंसी बुलेट, इलाज जारी

बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. प्रदेश में गोलीबारी की घटनाओं में अचानक से तेजी देखने को मिल रही है. ताजा मामला नवादा से सामने आया है. यहां अपराधियों ने नानी के घर से प्रसाद लेकर लौट रहे एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया. पीड़ित के पैर की हड्डी में गोली फंसी हुई है. घटना पकरीबरावां-वारिसलीगंज मुख्य मार्ग की है. घायल युवक की पहचान वारिसलीगंज प्रखंड निवासी मुकेश कुमार के रूप में की गई है. बताया जाता है कि मुकेश अपनी नानी के घर पूजा का प्रसाद पहुंचाकर देर रात वापस अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान बदमाशों ने उसपर गोली चला दी. गोली उसके दाहिने पैर में लगी और हड्डी तोड़ते हुए अंदर फंस गई. वह सड़क पर गिर पड़ा.