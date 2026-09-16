/नवादाः नानी घर से लौट रहे युवक को अपराधियों ने मारी गोली, पैर की हड्डी में फंसी बुलेट, इलाज जारी

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बिहार में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. प्रदेश में गोलीबारी की घटनाओं में अचानक से तेजी देखने को मिल रही है. ताजा मामला नवादा से सामने आया है. यहां अपराधियों ने नानी के घर से प्रसाद लेकर लौट रहे एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया. पीड़ित के पैर की हड्डी में गोली फंसी हुई है. घटना पकरीबरावां-वारिसलीगंज मुख्य मार्ग की है. घायल युवक की पहचान वारिसलीगंज प्रखंड निवासी मुकेश कुमार के रूप में की गई है. बताया जाता है कि मुकेश अपनी नानी के घर पूजा का प्रसाद पहुंचाकर देर रात वापस अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान बदमाशों ने उसपर गोली चला दी. गोली उसके दाहिने पैर में लगी और हड्डी तोड़ते हुए अंदर फंस गई. वह सड़क पर गिर पड़ा.
गोली चलने की सूतना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे नवादा सदर अस्पताल लाया गया. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. परिजनों का कहना है कि गोली लगने के बाद काफी देर तक कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, जिससे उसकी हालत बिगड़ती रही. बाद में एक्स-रे में पैर की हड्डी टूटी हुई और गोली अंदर फंसी होने की पुष्टि हुई. गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए विम्स, पावापुरी रेफर कर दिया.
इस संबंध में पकरीबरावां थानाध्यक्ष रंजन चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना मिली है. मामले की जांच की जा रही है. परिजनों के अनुसार मुकेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. प्रदेश में बढ़ती अपराधिक घटनाओं के बीच बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार 21 दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं. वे 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक निजी एवं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अवकाश पर रहेंगे. उनकी जगह पर अब 1991 बैच की IPS अधिकारी प्रीता वर्मा DGP का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी.