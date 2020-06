21 घंटे बाद नेपाल पुलिस की चुंगल से छूटे शख्स की आपबीती- पहले फायरिंग की फिर जमकर पीटा

सीतामढ़ी: भारत-नेपाल सीमा पर सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को नेपाल पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. साथ ही एक घायल लगन किशोर को नेपाली पुलिस अपने साथ लेकर गई थी.

लेकिन आज भारत के दबाव को देखते हुए करीब 21 घंटे के बाद नेपाल की सरकार ने 55 साल के लगन किशोर को रिहा कर दिया है, कागजी कार्रवाई के बाद सीतामढ़ी पुलिस नेपाल से लगन किशोर को लेकर उनके घर पहुंची. लगन किशोर ने कहा कि उसे खूब पीटा गया और जुर्म कबूल करने का दबाव भी डाला गया.

Bihar: One person Lagan Kishore, who was detained by Nepal's security personnel yesterday after firing near India-Nepal border, returned to Sitamarhi today after being released by them. pic.twitter.com/wbwXj1ffDa

लगन किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नेपाल पुलिस की तरफ से फायरिंग की आवाज सुनते ही हम भारत की तरफ भागे, लेकिन वो भारतीय साइड से पकड़कर ले गए. मुझे रायफल से मारा-पीटा और नेपाल के संग्रामपुर में लेकर गए. उन्होंने मुझे स्वीकार करने को कहा कि मुझे नेपाल से भारत लेकर जाया गया था. मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे मार सकते हो लेकिन मुझे भारत से यहां लाया गया.

We ran to return to India when they started firing,but they dragged me from Indian side,hit me with rifle butt&took me to Nepal's Sangrampur. They told me to confess that I was brought there from Nepal. I told them you can kill me but I was brought there from India: Lagan Kishore https://t.co/NgTmUXK9th pic.twitter.com/jJLqkDuPMi

— ANI (@ANI) June 13, 2020