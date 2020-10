नीतीश कुमार का पहला और आखिर प्यार कुर्सी से चिपके रहना है: तेजस्वी यादव

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhansabha Chunav 2020) के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और उनकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. इसी क्रम में रविवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि वो बिहार में बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे.

तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार का पहला और आखिर प्यार कुर्सी से चिपके रहना है. उनको बताना चाहिए कि वो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे. वो बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी पर क्यों नहीं बोलते. बिहार के लोग जान रहे हैं कि अगर NDA को नहीं हराया गया तो आगे भी बेरोजगारों के लिए ऐसी सरकार कुछ नहीं करेगी.

Nitish Kumar's first & last love is to only stick to his CM chair. How will he eliminate unemployment? Why does he not speak on migration, poverty, starvation? Youth knows that if NDA isn't defeated, such a useless govt won't do anything for the unemployed: Tejashwi Yadav, RJD pic.twitter.com/sOLn7n5R6M

