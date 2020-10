चिराग ने नीतीश को बताया युवा विरोधी, कहा-PM मोदी भी LJP की आलोचना करें तो स्वागत है

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhansabha Chunav 2020) पूर्व एनडीए से अलग हुई एलेजेपी के बगावती तेवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को लेकर जारी हैं. इसी क्रम में एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को युवा विरोधी बताया है और कहा है कि मुख्यमंत्री रोजगार के अवसर देना तो दूर, चर्चा तक नहीं करते हैं.

चिराग ने कहा, 'मेरा मानना है कि बिहार के सीएम ने नीतियों को लागू करना बंद कर दिया और संतृप्त हो गए. उन्होंने युवा नेताओं को खारिज कर दिया, उन्हें अनुभवहीन कहा लेकिन खुद को जेपी आंदोलन के दौरान एक युवा कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया. हम बिहार के लिए भी जागरूक हैं और सोच सकते हैं. राज्य ने उन्हें पहले ही 15 साल दिए.'

एलेजपी नेता ने आगे कहा, 'मुझे मोदी जी का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए. मेरे पिता के आईसीयू में भर्ती होने के दौरान केवल उन्होंने मुझे समर्थन दिया. सीएम एलजेपी और बीजेपी के बीच दूरी और शपथ को चित्रित करने के लिए उत्सुक हैं. मैं यह कहकर इस डर को दूर करना चाहूंगा कि मैं प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं की आलोचना का स्वागत करता हूं.'

Why should I not respect Modi ji. Only he called me for support when my father was admitted to ICU. The CM is anxious to portray a distance & wedge between LJP & BJP. I'd like to allay this fear by saying that I welcome criticism from BJP leaders, even from PM: Chirag Paswan, LJP https://t.co/WYwTik2pBB

