पाकुड़ में 14 साल पुराना 6 फुट लंबा दिखा खतरनाक कोबरा, वन विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

Jharkhand News: पाकुड़ शहर के रथमेला मैदान परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक लकड़ी के पलंग की दुकान के पास लोगों ने अचानक एक खतरनाक जहरीला कोबरा सांप देखा. सांप को देखते ही आस-पास अफरातफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग टीम के साहेब मरांडी और अली जिबरान मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला.

दोनों ने सूझबूझ और कुशलता से कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू किया. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों को पहले सांप के फुफकारने की आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत विभाग को सूचित किया. टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ने के बाद उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया, ताकि वह अपने प्राकृतिक आवास में लौट सके.

ये भी पढ़ें: पाकुड़ वालों को गोबर बनाएगा मालामाल! सरायढेला में पाइपलाइन गैस सप्लाई शुरू

Add Zee News as a Preferred Source

वन विभाग टीम के अनुसार यह भारतीय कोबरा था, जिसकी उम्र करीब 14 से 15 वर्ष और लंबाई लगभग छह फुट थी. यह प्रजाति अत्यंत जहरीली और फुर्तीली मानी जाती है. उन्होंने बताया कि कोबरा का जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर समय पर इलाज न मिले तो इसके काटने से मौत भी हो सकती है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से उस इलाके में सांप देखे जाने की बातें सामने आ रही थीं. संभव है कि यह कोबरा आसपास के किसी बिल या नालों में रह रहा हो. वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं सांप दिखाई दे तो उसे मारने या छेड़ने की कोशिश न करें. ऐसे मामलों में तुरंत वन विभाग से संपर्क करें ताकि जानवर और इंसान दोनों की सुरक्षा बनी रहे. इस पूरे अभियान के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और वन विभाग की तत्काल कार्रवाई की सराहना की.

इनपुट: सोहन प्रमाणिक

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!