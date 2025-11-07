Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2992177
Zee Bihar JharkhandJH Pakur

पाकुड़ वालों को गोबर बनाएगा मालामाल! सरायढेला में पाइपलाइन गैस सप्लाई शुरू, बस करना होगा ये काम

Jharkhand News:पाकुड़ जिले का सरायढेला गांव ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है. केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना के तहत 50 लाख की लागत से तैयार बायोगैस प्लांट जल्द शुरू होने वाला है. इससे 80 घरों में पाइप के माध्यम से सस्ती रसोई गैस उपलब्ध होगी.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 07, 2025, 11:53 AM IST

Trending Photos

सरायढेला में पाइपलाइन गैस सप्लाई शुरू
सरायढेला में पाइपलाइन गैस सप्लाई शुरू

Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ जिला के सरायढेला गांव अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल बनने जा रहा है. केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना के तहत यहां सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट तैयार किया गया है. इस प्लांट के शुरू होने से गांव की महिलाओं को खाना बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी. यह योजना ग्रामीणों को सस्ती रसोई गैस, आय का नया स्रोत और स्वच्छ वातावरण देने में महत्वपूर्ण साबित होगी.

लगभग 50 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस प्लांट में 80 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला गैस टैंक तैयार किया गया है. इसके माध्यम से गांव के करीब 80 घरों में पाइपलाइन के जरिए बायोगैस से बनी रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी. हर परिवार को दिन में दो बार—सुबह और शाम—पाइपलाइन के माध्यम से गैस उपलब्ध कराई जाएगी. ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें सिलेंडर की चिंता से छुटकारा मिल जाएगा. मात्र 100 रुपये मासिक शुल्क में पूरा महीना गैस मिलेगी, साथ ही गोबर बेचकर आय भी बढ़ेगी.

ये भी पढ़ें: 'आदि कर्मयोगी' अभियान में पाकुड़ नंबर 1, उपायुक्त को राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान

Add Zee News as a Preferred Source

योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्रामीण अपने पशुओं का गोबर प्लांट को देंगे, जिसका उचित मूल्य उन्हें नकद मिलेगा. इससे न केवल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीणों को अतिरिक्त कमाई भी होगी. बायोगैस प्लांट से निकलने वाली स्लरी (अवशेष) का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाएगा, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी.

रांची की कंपनी क्लासिक इंडिया द्वारा बायोगैस प्लांट का निर्माण किया जा रहा है. प्लांट शुरू होने के बाद पहले तीन साल तक कंपनी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालेगी. इसके बाद मेंटेनेंस का कार्य लाभुक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन पहले ही कर लिया गया है. समिति लाभुकों से प्रतिमाह मिलने वाले 100 रुपये की राशि से प्लांट का रख-रखाव करेगी. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जिला समन्वयक सुमन मिश्रा ने बताया कि सरायढेला बायोगैस प्लांट का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है.

इनपुट: सोहन प्रमाणिक

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand news

Trending news

bihar chunav 2025
चिराग पासवान का तगड़ा वार! राहुल-तेजस्वी को बताया हार का जिम्मेदार
Vande Mataram 150th anniversary
'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे, पवन सिंह ने कहा- जगाई थी आजादी की ज्वाला
Bihar chunav 2025
चिराग पासवान के जीजा का राहुल गांधी पर वार! बिहार के बर्बादी में कांग्रेस-RJD का हाथ
bihar chunav 2025
बक्सर में रिकॉर्ड 61.83 फीसदी मतदान, लोगों ने बिना डरे दिए वोट
BJP
झारखंड में BJP का फटेगा 'चार्जशीट बम'! मरांडी ने खोला हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा
Gumla
गुमला में बोलेरो-टैंकर की टक्कर, मेले से लौट रहे 2 लोगों की मौत, परिवार में कोहराम
bihar chunav 2025
BSP-BJP की जुगलबंदी ने बदला चुनावी गणित, क्या तारापुर में चमकेगा सम्राट का सित
Birsa Munda
रांची में गर्व का जयघोष! बिरसा मुंडा जयंती पर मोराबादी में होगा सबसे भव्य आयोजन
Bhojpuri news
'BMC खेसारी का घर तोड़ के स्कूल या हॉस्पिटल बना दें', नोटिस पर यूजर्स का रिएक्शन
Katihar
तीन दिन की दहशत खत्म! कटिहार के कृष्णा को पुलिस ने भागलपुर से जिंदा निकाला