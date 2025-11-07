पाकुड़ वालों को गोबर बनाएगा मालामाल! सरायढेला में पाइपलाइन गैस सप्लाई शुरू, बस करना होगा ये काम

Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ जिला के सरायढेला गांव अब ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल बनने जा रहा है. केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना के तहत यहां सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट तैयार किया गया है. इस प्लांट के शुरू होने से गांव की महिलाओं को खाना बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी. यह योजना ग्रामीणों को सस्ती रसोई गैस, आय का नया स्रोत और स्वच्छ वातावरण देने में महत्वपूर्ण साबित होगी.

लगभग 50 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस प्लांट में 80 क्यूबिक मीटर क्षमता वाला गैस टैंक तैयार किया गया है. इसके माध्यम से गांव के करीब 80 घरों में पाइपलाइन के जरिए बायोगैस से बनी रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी. हर परिवार को दिन में दो बार—सुबह और शाम—पाइपलाइन के माध्यम से गैस उपलब्ध कराई जाएगी. ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें सिलेंडर की चिंता से छुटकारा मिल जाएगा. मात्र 100 रुपये मासिक शुल्क में पूरा महीना गैस मिलेगी, साथ ही गोबर बेचकर आय भी बढ़ेगी.

योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ग्रामीण अपने पशुओं का गोबर प्लांट को देंगे, जिसका उचित मूल्य उन्हें नकद मिलेगा. इससे न केवल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीणों को अतिरिक्त कमाई भी होगी. बायोगैस प्लांट से निकलने वाली स्लरी (अवशेष) का उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जाएगा, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी.

रांची की कंपनी क्लासिक इंडिया द्वारा बायोगैस प्लांट का निर्माण किया जा रहा है. प्लांट शुरू होने के बाद पहले तीन साल तक कंपनी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालेगी. इसके बाद मेंटेनेंस का कार्य लाभुक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका गठन पहले ही कर लिया गया है. समिति लाभुकों से प्रतिमाह मिलने वाले 100 रुपये की राशि से प्लांट का रख-रखाव करेगी. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जिला समन्वयक सुमन मिश्रा ने बताया कि सरायढेला बायोगैस प्लांट का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है.

इनपुट: सोहन प्रमाणिक

