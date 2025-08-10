Pakur News: बिजली के खंभे से सटी गाय, करंट लगने से हो गई मौत, गुस्से में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

Pakur News: झारखंड के पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है. पाकुड़-हिरणपुर मुख्य सड़क पर घागरजनी गांव के पास एक गाय को बिजली का करंट लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया. साथ ही बिजली विभाग से मुआवजे की मांग करने लगे. ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के लापरवाही से यह हादसा हुआ है.

ग्रामीणों के अनुसार, घागरजनी गांव की सूरजमुनि हांसदा की गाय पास के खेत में चर रही थी. खेत के समीप लगे बिजली के खंभे में किसी कारणवश कंरट आ गया. गाय किसी तरह खंभे से सट गई और कंरट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

ग्रामीणों ने बताया कि सूरजमुनि की आजीविका का एकमात्र साधन यही गाय ही थी. इसकी मौत से उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पिछले साल भी सूरजमुनि की एक गाय इसी तरह खंभे में करंट लगने से मर गई थी. लोगों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया.

वहीं, इस हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम लगा दिया. जिस कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. जाम की सूचना मिलते ही हिरणपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण बिजली विभाग से बातचीत करने के लिए बुलाने पर अडे़ रहे. ग्रामीणों ने इस विभाग के लपरवाही बताते हुए कहा कि अगर इसके चपेट में कोई इंसान आ जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी.

ग्रामिणों ने बताया कि शनिवार को भी हिरणपुर बजार के एक पोल केटर में आग लग गई थी, जिससे क्षेत्र में अफरा- तफरी मच गई थी. बरसात के मौसम में बिजली के खभों में करंट आने की समस्या और बढ़ जाती है. ग्रामीणों ने विभाग से इस ओर विशेष ध्यान देने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.

इनपुट: सोहन प्रमाणिक

