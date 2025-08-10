Pakur News: बिजली के खंभे से सटी गाय, करंट लगने से हो गई मौत, गुस्से में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2874746
Zee Bihar JharkhandJH Pakur

Pakur News: बिजली के खंभे से सटी गाय, करंट लगने से हो गई मौत, गुस्से में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

Pakur News: झारखंड के पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है. पाकुड़-हिरणपुर मुख्य सड़क पर घागरजनी गांव के पास एक गाय को बिजली का करंट लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया. साथ ही बिजली विभाग से मुआवजे की मांग करने लगे. 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:22 PM IST

Trending Photos

पाकुड़ में गाय के मौत पर हंगामा करते लोग
पाकुड़ में गाय के मौत पर हंगामा करते लोग

Pakur News: झारखंड के पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है. पाकुड़-हिरणपुर मुख्य सड़क पर घागरजनी गांव के पास एक गाय को बिजली का करंट लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया. साथ ही बिजली विभाग से मुआवजे की मांग करने लगे. ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के लापरवाही से यह हादसा हुआ है.

ग्रामीणों के अनुसार, घागरजनी गांव की सूरजमुनि हांसदा की गाय पास के खेत में चर रही थी. खेत के समीप लगे बिजली के खंभे में किसी कारणवश कंरट आ गया. गाय किसी तरह  खंभे से सट गई और कंरट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई. 

ग्रामीणों ने बताया कि सूरजमुनि की आजीविका का एकमात्र साधन यही गाय ही थी. इसकी मौत से उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पिछले साल भी सूरजमुनि की एक गाय इसी तरह खंभे में करंट लगने से मर गई थी. लोगों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया.

ये भी पढ़ें: जैसे ही दुकान का शटर कारोबारी ने गिराया, वैसे ही क्रिमिनल्स ने सीने में उतार दी गोली 
 
वहीं, इस हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम लगा दिया. जिस कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. जाम की सूचना मिलते ही हिरणपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण बिजली विभाग से बातचीत करने के लिए बुलाने पर अडे़ रहे. ग्रामीणों ने इस विभाग के लपरवाही बताते हुए कहा कि अगर इसके चपेट में कोई इंसान आ जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी.

ग्रामिणों ने बताया कि शनिवार को भी हिरणपुर बजार के एक पोल केटर में आग लग गई थी, जिससे क्षेत्र में अफरा- तफरी मच गई थी. बरसात के मौसम में बिजली के खभों में करंट आने की समस्या और बढ़ जाती है. ग्रामीणों ने विभाग से इस ओर विशेष ध्यान देने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.

इनपुट: सोहन प्रमाणिक

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

PakurHiranpur police station

Trending news

Pakur
बिजली के खंभे से सटी गाय, करंट लगने से हो गई मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम
Bihar Voter List
तेजस्वी के बाद विजय सिन्हा के पास भी निकले 2 वोटर कार्ड! अब डिप्टी सीएम की आई सफाई
Nitish government
बिहार के 1 करोड़ 12 लाख लोगों की चमकी किस्मत,नीतीश सरकार ने सीधे खाते में भेजी पेंशन
HemantSoren
पीएम मोदी, राजनाथ सिंह समेत नेताओं ने दी सीएम हेमंत सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं
Sibu Soren
जामताड़ा में शिबू सोरेन की प्रतिमा लगाएगी झारखंड सरकार, नाम होगा ‘स्टैचू ऑफ स्ट्रगल’
CM Hemant Soren
नेमार गांव में CM हेमंत सोरेन को याद आया बचपन, भावुक होकर किया ये काम
Supreme Court
'नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता...', EC ने SC में दाखिल किया हलफनामा
Nirahua
Bhojpuri News: 'पाला में लगा के कढ़ी' 6 साल पहले निरहुआ के पीछे पड़ी थीं शुभी शर्मा!
Hemant Soren
Ranchi News: हेमंत सोरेन का 50वां जन्मदिन आज, देखें विरासत से विजय तक की यात्रा
bihar flood
Bihar Flood: बिहार में बाढ़ से हाहाकार, इन 5 जिलों के लिए NDRF की टीमें रवाना
;