Pakur News: पाकुड़ में स्टोन चिप्स के फर्जी चालान का भंडाफोड़... हाइवा मालिक, चालक समेत चार पर मामला दर्ज

Pakur News: पाकुड़ में स्टोन चिप्स के फर्जी चालान का भंडाफोड़ हुआ है. इससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान होने की संभावना है. इस कार्रवाई से फर्जी चालान का इस्तेमाल करने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:57 AM IST

Trending Photos

Pakur News: पाकुड़ में स्टोन चिप्स के फर्जी चालान का बड़ा खुलासा हुआ है. पाकुड़ के मुफ्फसिल थाना में स्टोन चिप्स के फर्जी चालान के जरिए परिवहन करने के मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बेल पोखर गांव निवासी सिंटू शेख, जानकीनगर निवासी अरशद शेख, महबूब आलम और बाकी शेख पर यह मामला दर्ज किया गया है. साथ ही, हाइवा के मालिक ओर चालक पर भी केस दर्ज किया गया है. इस तरह चारों के अलावा हाइवा के मालिक और चालक सहित अन्य पर मामला दर्ज किया गया है. 

चालान का इस्तेमाल करने वाले माफियाओं में हड़कंप
मामले में खान निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह ने लिखित शिकायत दर्ज कराकर एफआईआर दर्ज कराई है. इस कार्रवाई से फर्जी चालान का इस्तेमाल करने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया है. लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर यह फर्जी चालान का धंधा कब से चल रहा है. बता दें कि इससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान होने की संभावना है. यह भी गहन जांच का विषय है.

पोर्टल से जारी नहीं किया चालान
खान निरीक्षक ने अपनी शिकायत में बताया है कि बीते मंगलवाल यानी 16 दिसंबर को पाकुड़-धुलियान मुख्य सड़क पर मुफ्फसिल थाना गेट के सामने एक ओवरलोड स्टोन चिप्स लदे हाइवा को जांच के लिए रोका गया था. चालक ने अपना नाम चांदपुर निवासी परवेज मुशर्रफ बताया और चालान संख्या 112240390/376 प्रस्तुत किया. चालान संदिग्ध प्रतीत होने पर वाहन (संख्या WB93B/5990) को जब्त कर लिया गया. प्रारंभिक जांच में चालान फर्जी पाया गया. इसके बाद ऑनलाइन जिम्स पोर्टल पर चालान की जांच की गई, तो पता चला कि यह पोर्टल से जारी नहीं किया गया था. 

मामले की जांच में जुटी पुलिस
चालान में डीलर का नाम विष्णु सरकार स्टोन, मौजा कालिदासपुर और क्रेता का नाम गणेशाराम डोकनिया, झंझारपुर, मधुबनी दिखाया गया है. हालांकि, पोर्टल पर ऐसा कोई डीलर पंजीकृत नहीं है, जिससे चालान के फर्जी होने की पुष्टि हुई. शिकायत पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के फर्जी चालान निकालने का कार्य संगठित माफिया द्वारा किया जा रहा है. स्थानीय पूछताछ में पता चला है कि बेलपोखर के सिंटू शेख, जानकी नगर के अरशद शेख, महबूब आलम और बाकी शेख ऐसे अन्य फर्जी कार्य करते हैं. जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है. शिकायत के बाद थाना में कांड संख्या 263/25 दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की छानबीन करने में लग गई है.

रिपोर्टर - सोहन प्रमाणिक

