गोकुलपुर मैदान में खेल का जश्न: पाकुड़ में अंतरराज्यीय फुटबॉल चैंपियनशिप का भव्य समापन, मालदा बना चैंपियन

Jharkhand News: पाकुड़ के गोकुलपुर मैदान में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराज्यीय फुटबॉल चैंपियनशिप का कड़ाके की ठंड में भव्य समापन हुआ. फाइनल मुकाबले में पश्चिम बंगाल के मालदा ने दुमका को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीता. हजारों दर्शकों की मौजूदगी में देश-विदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:44 AM IST

Jharkhand News: पाकुड़ जिला मुख्यालय के गोकुलपुर मैदान में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराज्यीय फुटबॉल चैंपियनशिप का भव्य और रोमांचक समापन कड़ाके की ठंड के बीच हुआ. ठिठुरन भरी ठंड भी खेल प्रेमियों के उत्साह को कम नहीं कर सकी. फाइनल मुकाबला देखने के लिए हजारों दर्शक मैदान में मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. रोमांच से भरपूर फाइनल मैच में पश्चिम बंगाल के मालदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दुमका को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब अपने नाम किया.

पेनल्टी शूटआउट में मालदा की शानदार जीत
फाइनल मुकाबला निर्धारित समय तक बराबरी पर रहा, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ. पेनल्टी शूटआउट में मालदा की टीम ने चार गोल दागकर जीत हासिल की, जबकि दुमका की टीम पीछे रह गई. जीत के साथ मालदा की टीम को विजेता घोषित किया गया. इस मौके पर जिला खेलकूद पदाधिकारी राहुल कुमार, उद्योगपति लुतफुल हक समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए. विजेता टीम मालदा को 5 लाख रुपये नकद और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता दुमका को 4 लाख रुपये नकद और ट्रॉफी प्रदान की गई.

देश-विदेश के खिलाड़ियों ने बढ़ाया टूर्नामेंट का स्तर
इस अंतरराज्यीय चैंपियनशिप में देश और विदेश के कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया. असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की टीमों के अलावा कई टीमों में नाइजीरिया, घाना और अन्य अफ्रीकी देशों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी भी शामिल थे. अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी ने टूर्नामेंट को खास बना दिया. दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण भी किया गया, ताकि लोग घर बैठे इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सकें. इसके साथ ही घड़ा दौड़ और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ.

ये भी पढ़ें: पाकुड़ में फुटबॉल महाकुंभ: विदेशी खिलाड़ियों के जलवे संग ठंड में भी उमड़ी भीड़

खेल आयोजन को मिली सराहना, वर्षों तक याद रहेगा मुकाबला
मौके पर मौजूद शहरकोल पंचायत के मुखिया विकास गोंड़ ने कहा कि कड़ाके की ठंड के बावजूद दर्शकों की भारी उपस्थिति और खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन वर्षों तक याद किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऐसे खेल आयोजनों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और खेल संस्कृति को मजबूती मिलती है. गोकुलपुर के ऐतिहासिक मैदान में इस तरह का सफल आयोजन खेल की जीत है. उन्होंने विजेता मालदा और उपविजेता दुमका समेत सभी टीमों को बधाई देते हुए कहा कि सभी प्रतिभागी प्रशंसा के पात्र हैं.

रिपोटर – सोहन प्रमाणिक

गोकुलपुर मैदान में खेल का जश्न: पाकुड़ में फुटबॉल चैंपियनशिप का भव्य समापन
