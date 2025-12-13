Advertisement
Jharkhand News: पाकुड़ के किसानों के लिए खुशखबरी, 19 लैंपस में बेच सकेंगे धान... जानें पूरी जानकारी

Jharkhand News: पाकुड़ के किसान 19 लैंपस में धान बेच सकेंगे. इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इसके लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद किसानों को धान खरीद के लिए स्लॉट जारी किया जाएगा, मोबाइल के माध्यम से उन्हें जानकारी दी जाएगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 09:46 AM IST

Jharkhand News: झारखंड के सभी जिलों में धान खरीद की प्रकिया शुरू हो गई है. इसी तरह पाकुड़ के किसानों के लिए भी खुशखबरी सामने आई है, अब जिले के किसान 19 लैंपस में अपना धान बेच सेकेंगे. जिले में धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि जिले के किसान 19 लैंपस में अपना धान बेच सकेंगे. इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2450 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया है. जिसमें बोनस राशि भी किसानों को मिलेगा.

लैंपस को दी गई 4जी ईपोस मशीनें 
इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि इस बार सभी लैंपस को 4जी ईपोस मशीनें दी गई हैं, जो पहले 2जी होती थीं. किसानों को उनके धान की कीमत एकमुश्त दी जाएगी. धान अधिप्राप्ति से संबंधित लैंपस अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है. पुराने किसानों को दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी. किसान धान बेचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं. 

मोबाइल के माध्यम से मिलेगी जानकारी
आवेदन प्राप्त होने के बाद किसानों को धान खरीद के लिए स्लॉट जारी किया जाएगा, जिसकी जानकारी उन्हें मोबाइल के माध्यम से दी जाएगी. इस वर्ष पाकुड़ जिले में 2 लाख क्विटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि धान की खरीद प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी. अधि प्राप्ति को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस अवसर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी चंदेश्वर खालको और जिला जनसंपर्क विभाग के पवन कुमार भी मौजूद थे.

रिपोर्टर - सोहन प्रमाणिक

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

