Jharkhand News: पाकुड में मानवता शर्मशार, गमछे में मिला नवजात शिशु का शव

Jharkhand News: नारायणगढ़ गांव में ग्राम प्रधान संतोष मुर्मू को सुबह मवेशी चराते समय गमछे में लपेटा हुआ नवजात शिशु का शव मिला. शव के मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई और शव को दफना दिया गया.

Oct 04, 2025

झारखंड क्राइम
Jharkhand News: पाकुड़ जिले के नारायणगढ़ गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महेशपुर-पाकुड़िया मुख्य सड़क के पगला नदी पुल के पास एक अज्ञात नवजात का शव मिला. इस शव के मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

बताया जा रहा है कि शायद एक मां ने अपने नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद नदी के किनारे से थोड़ी दूर सड़क किनारे गमछा ओढ़ाकर फेंक दिया. उसका शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था. नवजात का शव देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी. घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रवि शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की छानबीन में लग गए. उसके बाद उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से नवजात को दफना दिया.

नारायणगढ़ गांव के ग्राम प्रधान संतोष मुर्मू में बताया कि वह सुबह मवेशी चराने गया हुआ था. तभी उसकी नजर सड़क किनारे स्थित बबूल के पेड़ के नीचे गमछे पर पड़ी. जब उसने पहुंच कर देखा तो गमछे में लपेटा हुआ नवजात पड़ा हुआ था. उसने घटना की सूचना तुरंत महेशपुर पुलिस को दी.

इस घटना से स्थानीय लोग हैरान हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नवजात बच्चा किसी कुंवारी मां का हो सकता है. समाज के डर और लोकलाज के भय के कारण पालने का साहस नहीं हुआ और उसने अपने बच्चे को फेंक दिया. पहले भी प्रखंड क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां असामाजिक तत्वों या समाज की लोक लाज और दबाव के चलते नवजातों को फेंक दिया जाता है.

इनपुट: सोहन प्रमाणिक

