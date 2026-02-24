एक यूनिट खून, तीन जिंदगियां! पाकुड़ के डीसी मनीष कुमार ने 24वीं बार रक्तदान कर समाज को दिखाई नई दिशा

Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ जिले के सभी प्रखंडों में एक साथ रक्तदान शिविर आयोजित कर सामाजिक सहभागिता और मानव सेवा की मिसाल पेश की गई. ब्लड बैंक के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा, महेशपुर और पाकुड़िया में यह शिविर एक ही दिन लगाया गया, जिससे पूरे जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिला. इस दौरान उपायुक्त मनीष कुमार ने स्वयं रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया. उनका यह 24वां रक्तदान था, जबकि पाकुड़ जिले में उन्होंने पांचवीं बार रक्तदान किया. उपायुक्त के साथ कई अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया.

लक्ष्य 80 यूनिट का, 60 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान

शिविर में कुल 80 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक 60 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की. बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से शिविर सफल होता दिखा और लोगों में रक्तदान को लेकर जागरूकता भी बढ़ी.

रक्तदान महादान-उपायुक्त का प्रेरक संदेश

उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है, क्योंकि इससे अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकती हैं. उन्होंने सभी लोगों से इस पवित्र कार्य में आगे आने की अपील की. उनका कहना था कि जिले की कुल आबादी का कम से कम एक प्रतिशत रक्त यूनिट हर समय ब्लड बैंक में उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जरूरतमंदों को रक्त की कमी का सामना न करना पड़े.

'प्रोजेक्ट जागृति' के तहत हर महीने लगेगा शिविर

उपायुक्त ने बताया कि प्रोजेक्ट जागृति के तहत जिले में प्रत्येक माह की 24 तारीख को सभी प्रखंडों में नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा. इसका उद्देश्य रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और समाज में सेवा व सहभागिता की भावना को मजबूत करना है. कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया, जिससे लोगों में आगे भी रक्तदान करने की प्रेरणा बनी रहे.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक