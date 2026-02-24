Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3121330
Zee Bihar JharkhandJH Pakur

एक यूनिट खून, तीन जिंदगियां! पाकुड़ के डीसी मनीष कुमार ने 24वीं बार रक्तदान कर समाज को दिखाई नई दिशा

Jharkhand News: पाकुड़ जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित रक्तदान शिविर में उपायुक्त मनीष कुमार ने स्वयं 24वां रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया. 80 यूनिट के लक्ष्य के विरुद्ध 60 रक्तदाताओं ने भाग लिया, जबकि प्रोजेक्ट जागृति के तहत हर माह की 24 तारीख को नियमित शिविर लगाने की घोषणा की गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 24, 2026, 06:27 PM IST

Trending Photos

एक यूनिट खून, तीन जिंदगियां! पाकुड़ के डीसी मनीष कुमार ने 24वीं बार रक्तदान कर समाज को दिखाई नई दिशा
एक यूनिट खून, तीन जिंदगियां! पाकुड़ के डीसी मनीष कुमार ने 24वीं बार रक्तदान कर समाज को दिखाई नई दिशा

Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ जिले के सभी प्रखंडों में एक साथ रक्तदान शिविर आयोजित कर सामाजिक सहभागिता और मानव सेवा की मिसाल पेश की गई. ब्लड बैंक के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, अमड़ापाड़ा, महेशपुर और पाकुड़िया में यह शिविर एक ही दिन लगाया गया, जिससे पूरे जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिला. इस दौरान उपायुक्त मनीष कुमार ने स्वयं रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया. उनका यह 24वां रक्तदान था, जबकि पाकुड़ जिले में उन्होंने पांचवीं बार रक्तदान किया. उपायुक्त के साथ कई अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया.

लक्ष्य 80 यूनिट का, 60 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान
शिविर में कुल 80 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक 60 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की. बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से शिविर सफल होता दिखा और लोगों में रक्तदान को लेकर जागरूकता भी बढ़ी.

ये भी पढ़ें: बिहार पुलिस भर्ती:993 सिपाही प्रचालक पदों के लिए इंटर साइंस पास युवा जल्द करें आवेदन

Add Zee News as a Preferred Source

रक्तदान महादान-उपायुक्त का प्रेरक संदेश
उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है, क्योंकि इससे अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकती हैं. उन्होंने सभी लोगों से इस पवित्र कार्य में आगे आने की अपील की. उनका कहना था कि जिले की कुल आबादी का कम से कम एक प्रतिशत रक्त यूनिट हर समय ब्लड बैंक में उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जरूरतमंदों को रक्त की कमी का सामना न करना पड़े.

'प्रोजेक्ट जागृति' के तहत हर महीने लगेगा शिविर
उपायुक्त ने बताया कि प्रोजेक्ट जागृति के तहत जिले में प्रत्येक माह की 24 तारीख को सभी प्रखंडों में नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा. इसका उद्देश्य रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और समाज में सेवा व सहभागिता की भावना को मजबूत करना है. कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया, जिससे लोगों में आगे भी रक्तदान करने की प्रेरणा बनी रहे.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक

 

TAGS

Jharkhand news

Trending news

Homeopathic medicine
होम्योपैथिक दवा से बन रही थी नकली अंग्रेजी शराब, 9.375 लीटर बरामद, 3 गिरफ्तार
Jharkhand news
एक यूनिट खून, तीन जिंदगियां! पाकुड़ के डीसी ने 24वीं बार रक्तदान कर दिखाई नई दिशा
Bihar Government Subsidy Scheme
घर बैठे animalbihar.scms.in पर करें आवेदन, इन 3 आसान स्टेप्स में मिलेगी सब्सिडी
Darbhanga Forbesganj Demu Train
ट्रेन को पलटाने की कोशिश: पटरी पर बिछाया गया था गाटर, इमरजेंसी ब्रेक से टला हादसा
Bihar News
शराबबंदी की खुली पोल: वैशाली में थाने से 3 KM दूर चल रही थी शराब की फैक्ट्रियां
patna news
पटना में बच्चा चोरी पर प्रशासन अलर्ट, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
Sanjay Kumar Jha
जर्मनी के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे संजय कुमार झा, ओम बिरला ने सौंपी ग्रुप नंबर 3 की कमान
BJP
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत, सम्राट चौधरी ने फूलों की माला पहनाई
Jharkhand Budget 2026-27
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर, वित्त मंत्री ने बताई प्राथमिकताएं
Bagaha News
बगहा कोर्ट का बड़ा फैसला: आर्म्स एक्ट के दोषी सुरेश चौधरी को 3 साल की जेल और जुर्माना