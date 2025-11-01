मोंथा तूफान से हुए नुकसान की भरपाई चाहते हैं? तो 7065514447 पर WhatsApp मैसेज भेजें, पाएं मुआवजा!

Pakur News: झारखंड के पाकुड़ जिले में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई. किसानों का भारी नुकसान हुआ है. प्रशासन ने किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए WhatsApp नंबर किया है.
Pakur Cyclone Montha: पाकुड़ में चक्रवात मोंथा के कारण जिले भर में रुक-रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिससे जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. अगर यही स्थिति रही तो खेतों में लगे फसलों को काफी नुकसान होगा. जिले भर में किसानों की मुख्य खेती धान की फसल 42 हजार हेक्टेयर में लगी है. खेतों में बारिश का पानी जमा होने से किसानों की चिंता बढ़ा दी है.
धान के अलावे किसान अपने-अपने खेतों में प्याज, लहसून, आलू, फुलगोभी जैसी फसल को नुकसान पहुंच रहा है. किसानों की माने तो खेतों में धान की फसल पकने लगी है. तेज हवा चलने से खेतों में धान का फसल गिर गई. किसान अपने खेतों में पहुंचे तो धान की गिरी फसल को देखकर काफी चिंतित हो गए.
किसानों ने बताया कि अगर नुकसान काफी अधिक हुई है, जिले भर में धान की फसल को नुकसान हुआ है. किसानों का कहना था कि इस बेमौसम बारिश ने पिछले छह महीने की मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है.
इधर, बारिश होने सदर प्रखंड के निचले इलाके में पानी आने से फसल को नुकसान पहुंचा है. संग्रामपुर पंचायत, गंधाईपुर पंचायत समेत अन्य गांवों में लगे प्याज और लहसुन का बीज बारिश के पानी में डूब गया है. बीज डूबने से प्याज और लहसुन की खेती नहीं हो पाएगी. किसानों को फिर से खेतों में बीज डालना पड़ेगा.
वहीं, पाकुड़ जिले के तोड़ाई, बॉसलोई समेत अन्य नदिया उफान पर हैं. कई इलाकों के सड़कों पर पानी आ गया है, जिससे आवागामन बाधित हो गया है. लोग परेशान हैं. जिला कृषि पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने बताया कि फसल नुकसान होने की सूचना मिली है. आकलन कराया जा रहा है और किसानों को जागरूक कराया जा रहा है कि अपने फसलों के नुकसान की झतिपूर्ति लिए वाट्सअप नंबर 7065514447 के माध्यम से दावा करें.
रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक
