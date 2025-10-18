Advertisement
'आदि कर्मयोगी' अभियान में पाकुड़ नंबर 1, डिप्टी कमिश्नर को राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान, जानें एक-एक डिटेल

Pakur News: पाकुड़ जिला ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. पाकुड़ के डिप्टी कमीश्नर मनीष कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया गया है. बता दें कि ये सम्मान पाकुड़ जिला को बेहतरीन प्रदर्शन और समावेशी जन जातीय विकास को आगे बढ़ाने में नवीन पहल के लिए देश के बेस्ट परफॉर्मेंस जिला के रूप में सम्मानित किया गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 18, 2025, 08:23 AM IST

Pakur News: पाकुड़ जिला को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है. पाकुड़ के डिप्टी कमीश्ननर मनीष कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय सम्मान मिला है. ऐसे में पाकुड़ जिले के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है. पाकुड़ कमीश्ननर मनीष कुमार को जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 'आदि कर्मयोगी अभियान' राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया.

पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय
यह सम्मान पाकुड़ जिला को बेहतरीन प्रदर्शन एवं समावेशी जन जातीय विकास को आगे बढ़ाने में नवीन पहल के लिए देश के बेस्ट परफॉर्मेंस जिला के रूप में सम्मानित किया गया. यह उपलब्धि न केवल पाकुड़ जिले के लिए, बल्कि पूरे झारखंड राज्य के लिए अत्यंत गर्व का विषय है. यह केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि पाकुड़ की कर्मठ टीम, समर्पित अधिकारियों और सबसे बढ़कर, हमारे जनजातीय बंधुओं के समावेशी विकास के लिए किए गए निस्वार्थ प्रयासों का राष्ट्रीय मंच पर मिला प्रमाण है. यह सम्मान साबित करता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद, दृढ़ संकल्प और नवाचार से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं. यह उपलब्धि जिले के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है.

आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य
कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य जनजातीय समाज में संस्थागत सशक्तिकरण, जनभागीदारी एवं ग्राम स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देना है. इस दिशा में जिला प्रशासन ने अभियान को केवल एक सरकारी कार्यक्रम न मानते हुए जन से जन तक और घर से घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया. उपायुक्त मनीष कुमार के नेतृत्व में इस अभियान को जन जागरूकता, प्रेरणा और सामाजिक नवाचार के माध्यम से एक सामाजिक उत्सव का स्वरूप दिया गया. बता दें कि आदि कर्मयोगी अभियान में पाकुड़ का प्रदर्शन देशभर के जिलों के लिए प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभरा है.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक, पाकुड़

