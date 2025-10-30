घर में 'मौत का सौदागर'! दो साल में पहली बार खतरनाक रसैल वाइपर सांप का रेस्क्यू

Pakur Forest Departmen: पाकुड़ जिले में एक खतरनाक एक जहरीला रसैल वाइपर सांप निकला. सांप का रेस्क्यू वन विभाग की टीम ने किया. वन विभाग ने बताया कि यह सांप पाकुड़ वन प्रक्षेत्र में बीते दो वर्षों में पहली बार रेस्क्यू किया गया.
Russell Viper Snake Rescue: झारखंड के पाकुड़ सदर प्रखंड के कुमारपुर गांव में अशोक राजवंशी के घर में एक जहरीला रसैल वाइपर सांप निकलने से हड़कंप मच गया. सांप निकलने की सूचना वन विभाग को दी गयी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम उसके घर पहुंचा और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया. इसके बाद जंगल में छोड़ दिया.
वन विभाग के कर्मियों ने बताया कि यह सांप पाकुड़ वन प्रक्षेत्र में बीते दो वर्षों में पहली बार रेस्क्यू किया गया. इस प्रकार पाकुड़ वन प्रक्षेत्र की रेस्क्यू टीम ने किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से पूरे गांव के लोगों को बचा लिया.
ऑपरेशन वन्यजीव विशेषज्ञ अली जिबरान ने बताया कि यह सांप अत्यधिक जहरीला होता है. उन्होंने लोगो से अपील किया कि किसी भी प्रकार के सांप के काटने पर तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंच कर उपचार कराएं. किसी भी प्रकार के घरेलू उपचार के चक्कर में न पड़ें, नहीं तो पीड़ित किसी भी अनहोनी का शिकार हो सकते हैं. साथ ही कहा की किसी तरह की सांप दिखे तो उसे मारे नही वन विभाग को इसकी सूचना देंताकि उसका सुरक्षित रेसक्यू कर उनको जंगल में छोड़ा जा सके.
वन्यजीव विशेषज्ञ ने बताया कि रसेल वाइपर सांप भारत के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों में से एक है, जो अक्सर खेतों, झाड़ियों, पुराने घरों और बस्तियों के पास पाया जाता है. इसके काटने से गंभीर दर्द, सूजन और रक्तस्राव होता है. जिससे समय पर इलाज न मिलने पर मौत हो सकती है. यह अपने शक्तिशाली हीमोटॉक्सिक जहर के लिए जाना जाता है, जो खून के थक्के जमाता है, नसों को नुकसान पहुंचाता है और किडनी फेल कर सकता है.
रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक
