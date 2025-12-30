Advertisement
पाकुड़ में फुटबॉल का महाकुंभ: विदेशी खिलाड़ियों के जलवे के बीच कड़ाके की ठंड में भी उमड़ा दर्शकों का सैलाब

Jharkhand News: पाकुड़ के गोकुलपुर मैदान में तीन दिवसीय अंतर्राज्यीय वार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप का भव्य आयोजन किया गया है. कड़ाके की ठंड के बावजूद 16 टीमों के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. टूर्नामेंट में विदेशी खिलाड़ियों और मोहन बागान टीम की मौजूदगी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण बनी हुई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:51 AM IST

Jharkhand News: झारखंड के पाकुड़ जिले के गोकुलपुर मैदान में आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राज्यीय वार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप ने खेल प्रेमियों को रोमांच से भर दिया है. भीषण ठंड के बावजूद खिलाड़ियों और दर्शकों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी. देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी ने इस टूर्नामेंट को खास बना दिया है. मैदान में हर मुकाबले के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा है और हजारों दर्शक तालियों और नारों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं.

चार राज्यों की 16 टीमें ले रहीं हिस्सा
इस प्रतिष्ठित फुटबॉल चैंपियनशिप में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं. प्रतियोगिता में असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की टीमों ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी नामचीन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं. खास बात यह है कि कई टीमों में नाइजीरिया, घाना और अन्य अफ्रीकी देशों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने अपने खेल से दर्शकों को खूब प्रभावित किया.

दूसरे दिन दिखा विदेशी खिलाड़ियों का जलवा
तीन दिवसीय चैंपियनशिप के दूसरे दिन खेले गए मुकाबलों में विदेशी खिलाड़ियों ने कड़ाके की ठंड के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया. तेज रफ्तार, बेहतरीन पासिंग और गोल पर सटीक निशानों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया. पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध मोहन बागान टीम की मौजूदगी दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनी रही, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी गोकुलपुर मैदान पहुंचे.

लाइव प्रसारण और आयोजनकर्ताओं में संतोष
टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है, ताकि लोग घर बैठे भी इस फुटबॉल महाकुंभ का आनंद ले सकें. सदर शहरकोल पंचायत के मुखिया विकास गौड़ ने बताया कि यह प्रतियोगिता वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को मंच देना है. उन्होंने ठंड के बावजूद दर्शकों की भारी भीड़ पर संतोष जताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को खेलों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक

