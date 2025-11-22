Pakur News: मेला देखने गई थी नाबालिग किशोरी, प्रेमी समेत 4 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

Pakur News: पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. अपने प्रेमी के साथ मेला घूमने आई 17 वर्षीय नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. मामला सामने आने के बाद घटना में शामिल किशोरी के प्रेमी सहित चार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Trending Photos
Pakur News: पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. प्रेमी के साथ मेला घूमने गई 17 साल की नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. इस घटना में पुलिस ने किशोरी के प्रेमी सहित चार युवकों को गिरफ्तार किया है. इनमें से तीन आरोपी नाबालिग हैं. पुलिस को दिए आवेदन में नाबालिग ने बताया कि वह अपने नाबालिग प्रेमी के साथ महेशपुर थाना क्षेत्र में लगे एक मेले में गई थी. देर रात तक मेला घूमने के बाद उसके प्रेमी ने उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपनी बाइक से एक सुनसान मैदान में ले गया. उस समय रात के करीब 1:30 बज रहे थे.
यह भी पढ़ें: गिरिडीह में अवैध मिनी गन फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में हथियार बरामद, छह गिरफ्तार
मैदान में दोनों भुजा खा रहे थे, तभी उसके नाबालिग प्रेमी ने अपने तीन अन्य दोस्तों को वहां बुला लिया. इसके बाद प्रेमी सहित चारों युवकों ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद आरोपी किशोरी को जान से मारने की योजना भी बना रहे थे. किशोरी ने उनकी बातें सुन ली और मौका पाकर वहां से भाग निकली. उसने अपने मोबाइल से तुरंत अपने परिजनों को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. परिजनों को देखते ही सभी आरोपी अपनी बाइक और मोबाइल छोड़कर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद किशोरी अपने परिजनों के साथ महेशपुर थाना पहुंची और पूरी जानकारी दी.
थाना प्रभारी रवि शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए चार युवकों में से तीन नाबालिग हैं. इनमें से तीन को पाकुड़िया थाना क्षेत्र से और एक आरोपी को उसके घर से पकड़ा गया. इन चारों में से एक आरोपित किरता गांव निवासी 20 वर्षीय कल्याण सोरेन है. तीनों नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है. थाना प्रभारी रवि शर्मा ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर त्वरित कार्रवाई की गई. पुलिस अधिकारी एसआई अजय कुमार महतो, एएसआई कमल मुर्मू और अमरजीत कुमार की टीम ने मिलकर इस घटना में संलिप्त सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया.
रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक