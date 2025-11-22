Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3014670
Zee Bihar JharkhandJH Pakur

Pakur News: मेला देखने गई थी नाबालिग किशोरी, प्रेमी समेत 4 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

Pakur News: पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. अपने प्रेमी के साथ मेला घूमने आई 17 वर्षीय नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. मामला सामने आने के बाद घटना में शामिल किशोरी के प्रेमी सहित चार युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 22, 2025, 09:16 PM IST

Trending Photos

Pakur News: मेला देखने गई थी नाबालिग किशोरी, प्रेमी समेत 4 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म
Pakur News: मेला देखने गई थी नाबालिग किशोरी, प्रेमी समेत 4 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म

Pakur News: पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. प्रेमी के साथ मेला घूमने गई 17 साल की नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. इस घटना में पुलिस ने किशोरी के प्रेमी सहित चार युवकों को गिरफ्तार किया है. इनमें से तीन आरोपी नाबालिग हैं. पुलिस को दिए आवेदन में नाबालिग ने बताया कि वह अपने नाबालिग प्रेमी के साथ महेशपुर थाना क्षेत्र में लगे एक मेले में गई थी. देर रात तक मेला घूमने के बाद उसके प्रेमी ने उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपनी बाइक से एक सुनसान मैदान में ले गया. उस समय रात के करीब 1:30 बज रहे थे. 

यह भी पढ़ें: गिरिडीह में अवैध मिनी गन फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में हथियार बरामद, छह गिरफ्तार

मैदान में दोनों भुजा खा रहे थे, तभी उसके नाबालिग प्रेमी ने अपने तीन अन्य दोस्तों को वहां बुला लिया. इसके बाद प्रेमी सहित चारों युवकों ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद आरोपी किशोरी को जान से मारने की योजना भी बना रहे थे. किशोरी ने उनकी बातें सुन ली और मौका पाकर वहां से भाग निकली. उसने अपने मोबाइल से तुरंत अपने परिजनों को घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. परिजनों को देखते ही सभी आरोपी अपनी बाइक और मोबाइल छोड़कर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद किशोरी अपने परिजनों के साथ महेशपुर थाना पहुंची और पूरी जानकारी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

थाना प्रभारी रवि शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की. पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए चार युवकों में से तीन नाबालिग हैं. इनमें से तीन को पाकुड़िया थाना क्षेत्र से और एक आरोपी को उसके घर से पकड़ा गया. इन चारों में से एक आरोपित किरता गांव निवासी 20 वर्षीय कल्याण सोरेन है. तीनों नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है. थाना प्रभारी रवि शर्मा ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर त्वरित कार्रवाई की गई. पुलिस अधिकारी एसआई अजय कुमार महतो, एएसआई कमल मुर्मू और अमरजीत कुमार की टीम ने मिलकर इस घटना में संलिप्त सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pakur newsJharkhand news

Trending news

Kishanganj News
बहादुरगंज में ओवैसी की धन्यवाद यात्रा, 'दीन-ए-ईमान' नहीं छोड़ने का किया ऐलान
patna news
पटना गंगा पथ पर डबल डेकर बस बनी नया आकर्षण, कुछ ही हफ्तों में हजारों पर्यटक पहुंचे
Chapra News
Chapra News:3 मासूमों की मौत से एकमा में मातम, खेल-खेल में पोखरे तक पहुंचे और डूब गए
Bihar News
पूर्वी चंपारण: 10 साल में बनकर तैयार हुआ शिवलिंग, 210 मिट्रिक टन वजन
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव ने भोजपुरी और अन्य भाषाओं के कई सिंगरों को भेजा नोटिस
Motihari
Motihari: गए थे छापेमारी करने पर खुद ही बन गए चोर! 3 लाख रुपए चुराने का आरोप
Bettiah news
बेतिया में चुनाव ड्यूटी पर तैनात जवान ने की आत्महत्या, पुलिस विभाग में हड़कंप
Jehanabad
Jehanabad: बाइक से गिरकर मां की मौत, गोद में बैठी बच्ची सुरक्षित... जानें मामला
IPS Seemant Kumar Singh
Bihar: कौन हैं बेंगलुरु के सात करोड़ के रॉबरी का खुलासा करने वाले सीमांत कुमार सिंह?
Bihar News
Bihar Politics: नई सरकार में मैथिल ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व न मिलने पर बढ़ी चर्चा