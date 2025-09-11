Pakur News: पहले मार डाला और नदी किनारे शव फेंक दिया, पत्नी के अवैध संबंध के शक में अंदर से धधक रहा था पति
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2918366
Zee Bihar JharkhandJH Pakur

Pakur News: पहले मार डाला और नदी किनारे शव फेंक दिया, पत्नी के अवैध संबंध के शक में अंदर से धधक रहा था पति

Pakur News: पाकुड़ में एक महिला की हत्या का मामलाी सामने आया है. अवैध संबंध के शक मे पति रतन मड़ैया ने गुस्से में पत्नी मुन्नी हेंब्रम की लोहे के कड़े से मारकर हत्या कर दी और शव को नदी के किनारे फेंक दिया. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:19 PM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Pakur News: 6 सितंबर को पाकुड़ पुलिस को एक महिला की लाश मिली थी. प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का लग रहा था. पुलिस ने जांच शुरू की और परत दर परत खुलासे के बाद जब उसे लीड मिली तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि महिला के पति ने ही उसकी हत्या कर दी है. पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए उसे गिरफ्तार भी कर लिया है. पुलिस के अनुसार, महिला की हत्या अवैध संबंधों के शक में किया गया है. पति को यह शक था कि महिला का किसी से अवैध संबंध है. इसलिए वह काफी दिनों से आक्रोश में जी रहा था. 

एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के तालडीह गणपुरा गांव में नदी किनारे में बीते 6 सितंबर को मिले एक महिला के शव का मामला सुलझा लिया गया है. पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है. 

बता दें कि पाकुड़िया थाना क्षेत्र के तालडीह गणपुरा गांव में नदी किनारे मिले शव की पहचान पश्चिम बंगाल के बर्दवान की मुन्नी हेंब्रम के रूप में हुई थी. एसपी ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था. जांच में पता चला कि मृतका को आखिरी बार तालडीह गणपुरा के रतन मड़ैया के साथ देखा गया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: दो महिलाओं का किया था मर्डर, थाने में अब खुद का काटा गला, निकला लव अफेयर का मामला

पूछताछ में रतन मड़ैया ने बताया कि करीब 8 महीने पहले उसकी मुलाकात मुन्नी हेंब्रम से हुई थी. दोनों ने शादी की और दिल्ली चले गए थे. दिल्ली में रतन को मुन्नी हेंब्रम पर अवैध संबंध का शक हुआ. इसके बाद दोनों पश्चिम बंगाल के बर्दवान लौट आए. घटना वाले दिन दोनों बर्दवान से तालडीह गांव आ रहे थे. रास्ते में दोनों के बीच झगड़ा हुआ. 

इसके बाद रतन मड़ैया ने गुस्से में अपने हाथ में पहने लोहे के कड़े से मुन्नी के सर पर वार कर दिया और उसकी जमकर पिटाई भी की, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसने मुन्नी के शव को नदी किनारे फेंक दिया और वहां से भाग निकला. हत्यारा रतन मड़ैया पश्चिम बंगाल के बर्दवान में कबाड़ी का काम करता था. पुलिस ने मामले में कई साक्ष्य जुटाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है.
इनपुट: सोहन प्रमाणिक

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pakur Crime News

Trending news

Piyush Goyal
बिहार का एक-एक युवा अपने पांव पर खड़ा होगा, सरकार लाएगी नया रोजगार: पीयूष गोयल
Bihar News
भागलपुर में पीएम सूर्यघर योजना से लोगों को मिल रहा लाभ, बिजली बिल में आया बदलाव
Bihar News
भागलपुर में पीएम सूर्यघर योजना से लोगों को मिल रहा लाभ, बिजली बिल में आया बदलाव
Hemant Soren
सीएम ने कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले-बेहतर नागरिक सुविधा देना प्राथमिकता
Jharkhand news
सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन
bihar chunav 2025
कांग्रेस का 'कल, आज और कल' वाला फॉर्मूला, गश खा जाएंगे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव!
patna news
नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं: तेजस्वी यादव
Bhojpuri news
अरविंद अकेला कल्लू ने लिया मां शीतला का आशीर्वाद, अदलपुरा में की खास पूजा-अर्चना
Khesari Lal Yadav
'सोचनी की फेर याद दिला दी', PM को लेकर खेसारी ने आखिर ऐसा क्या पोस्ट किया मचा बवाल?
bihar flood
गंगा का जलस्तर बढ़ने से बेगूसराय के कई इलाको में बाढ़ का कहर, लोगों में दहशत
;