Pakur News: पहले मार डाला और नदी किनारे शव फेंक दिया, पत्नी के अवैध संबंध के शक में अंदर से धधक रहा था पति

Pakur News: 6 सितंबर को पाकुड़ पुलिस को एक महिला की लाश मिली थी. प्रथम दृष्टया मामला मर्डर का लग रहा था. पुलिस ने जांच शुरू की और परत दर परत खुलासे के बाद जब उसे लीड मिली तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि महिला के पति ने ही उसकी हत्या कर दी है. पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा करते हुए उसे गिरफ्तार भी कर लिया है. पुलिस के अनुसार, महिला की हत्या अवैध संबंधों के शक में किया गया है. पति को यह शक था कि महिला का किसी से अवैध संबंध है. इसलिए वह काफी दिनों से आक्रोश में जी रहा था.

एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र के तालडीह गणपुरा गांव में नदी किनारे में बीते 6 सितंबर को मिले एक महिला के शव का मामला सुलझा लिया गया है. पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है.

बता दें कि पाकुड़िया थाना क्षेत्र के तालडीह गणपुरा गांव में नदी किनारे मिले शव की पहचान पश्चिम बंगाल के बर्दवान की मुन्नी हेंब्रम के रूप में हुई थी. एसपी ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसडीपीओ विजय कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था. जांच में पता चला कि मृतका को आखिरी बार तालडीह गणपुरा के रतन मड़ैया के साथ देखा गया था.

पूछताछ में रतन मड़ैया ने बताया कि करीब 8 महीने पहले उसकी मुलाकात मुन्नी हेंब्रम से हुई थी. दोनों ने शादी की और दिल्ली चले गए थे. दिल्ली में रतन को मुन्नी हेंब्रम पर अवैध संबंध का शक हुआ. इसके बाद दोनों पश्चिम बंगाल के बर्दवान लौट आए. घटना वाले दिन दोनों बर्दवान से तालडीह गांव आ रहे थे. रास्ते में दोनों के बीच झगड़ा हुआ.

इसके बाद रतन मड़ैया ने गुस्से में अपने हाथ में पहने लोहे के कड़े से मुन्नी के सर पर वार कर दिया और उसकी जमकर पिटाई भी की, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसने मुन्नी के शव को नदी किनारे फेंक दिया और वहां से भाग निकला. हत्यारा रतन मड़ैया पश्चिम बंगाल के बर्दवान में कबाड़ी का काम करता था. पुलिस ने मामले में कई साक्ष्य जुटाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है.

