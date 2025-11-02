Advertisement
Pakur Montha News: अन्नदाताओं की सालभर की मेहनत पर मोंथा की मार, धान से लेकर लहसून-प्याज तक सभी फसलें बर्बाद

Pakur Montha News: मौसम विभाग ने मोंथा का अलर्ट जारी किया था. इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला है. किसानों की मेहनत पर काफी ज्यादा असर पड़ा है. सभी किसानों के चेहरे काफी ज्यादा उतरे दिखाई दिए. 

Pakur Montha News: मोंथा का असर बिहार और झारखंड में इन दिनों काफी ज्यादा देखने को मिला था. कई जगह पर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया था. इसी चक्रवात से होने वाले नुकसान की तस्वीर पाकुड़ से आ रही है, जहां चक्रवात मोथा के कारण जिले भर में रुक-रुक कर लगातार बारिश होने के कारण जन-जीवन पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त हो गया है. खेतों में लगे फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. 

जिले भर में किसानों की मुख्य खेती धान की फसल 42 हजार हेक्टेयर में लगी है. खेतों में बारिश का पानी लगातार जमा होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. धान की फसल को काफी नुकसान पंहुचा है. किसानों की माने तो खेतों में धान की फसल पकने लगी थी. तेज हवा चलने से खेतों में धान की फसल गिर गई हैं.  किसान अपने खेतों में पहुंचे तो धान की गिरी फसल को देखकर काफी चिंतित हो गए. 

कई किसानों ने बताया कि नुकसान काफी अधिक हुआ है. जिले भर में धान की फसल को नुकसान हुआ है. साथ ही प्याज, लहसून, आलू, फुलगोभी जैसी फसल को भी काफी नुकसान हुआ है. किसानों का कहना था कि इस बेमौसम बारिश ने पिछले छह माह की मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है. संग्रामपुर पंचायत,गंधाईपुर पंचायत सहित अन्य गाँवो में लगे प्याज व लहसुन का बीज बारिश के पानी में डूब गया है. बीज डूबने से प्याज व लहसुन की खेती नहीं हो पाएगी. किसान को फिर से खेतों में बीज डालना पड़ेगा. वही जिले के तोड़ाई, बॉसलोई सहित अन्य नदिया उफान पर है. कई इलाकों के सड़को पर पानी आ गया है, जिससे आवागामन बाधित हो गया है. 

इनपुट: सोहन प्रमाणिक

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Pakur Montha News

