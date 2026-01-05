Advertisement
'दुर्घटना बिना सूचना के आती है', पाकुड़ में हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने वालों को मिला गुलाब, नियम तोड़ने पर पहनाई गई माला

Pakur News: पाकुड़ में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 05, 2026, 12:02 PM IST

Pakur News: पाकुड़ में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान सुरक्षित यात्रा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के प्रति भी लोगों को जागरूक किया गया. पाकुड़ में नव वर्ष की शुरुआत जिले में केवल उत्सव तक सीमित नहीं रही, बल्कि 'सड़क सुरक्षा–जीवन रक्षा' के संकल्प के साथ एक नई सामाजिक जागरूकता की मिसाल कायम की गई.

आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक
इस दौरान एक अनोखा और संवेदनशील अभियान का आयोजन सिद्धू कान्हू मुर्मू पार्क के पास किया गया. इस अवसर पर जिला प्रशासन ओर पुलिस प्रशासन ने गांधीवादी शैली अपनाते हुए आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया. नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया तो वही बिना हेलमेट और सीट बेल्ट एवं ट्रिपल लोडिंग करने वाले चालकों को माला पहनाया और नियमों का पालन करने का संदेश दिया.

'दुर्घटना बिना सूचना के आती है'
इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने जागरूकता का संदेश दिया और कहा कि हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए है, न कि घर में शो-पीस के लिए. दुर्घटना बिना किसी सूचना के दस्तक देती है, इससे बचने के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है. नशे में वाहन चलाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि यह न केवल अपराध है, बल्कि जानलेवा भी है.

उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में हो तो उसे वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए. झारखंड सरकार के निर्देश के अनुसार 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है. इस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए 1 से 31 जनवरी 2026 तक जिले भर में जागरूकता रथ, स्कूल-कॉलेजों में कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक एवं विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक

यह भी पढ़ें: वैशाली में मॉब लिंचिंग, समस्तीपुर में भाई-बहन का रिश्ता कलंकित, देखें क्राइम बुलेटिन

