होटल में महिला चौकीदार संग जमकर रंगरलियां मना रहे थे SI, अब हो गए निलंबित

SI Amarjeet Mishra: पाकुड़ के एसपी ने मालपहाड़ी ओपी थाना में पदस्थापित एसआई अमरजीत मिश्रा को निलंबित कर दिया. एसआई को पश्चिम बंगाल के एक होटल में एक महिला चौकीदार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में बंगाल पुलिस ने पकड़ा था. महिला चौकीदार के पति ने एसपी से की शिकायत की. शिकायत पर एसपी ने कार्रवाई किया है.
Pakur News: पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर अमरजीत मिश्रा को एसपी निधि द्विवेदी ने निलंबित कर दिया है. एसआई अमरजीत मिश्रा थाना क्षेत्र की एक महिला चौकीदार के साथ पश्चिम बंगाल के डाकबंगला स्थित एक होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे. इसकी लिखित शिकायत महिला के पति ने पुलिस अधीक्षक से की थी.
पत्नी ड्यूटी पर निकली थी, रात को नहीं लौटी
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने सब इंस्पेक्टर अमरजीत मिश्रा को निलंबित कर दिया. महिला चौकीदार के पति ने आवेदन में आरोप लगाया कि सुबह करीब 11 बजे उसकी पत्नी ड्यूटी पर निकली थी. रात को नहीं लौटी, फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी. उसका मोबाइल ट्रैक करने पर उसका लोकेशन पश्चिम बंगाल के डाकबंगला का एक होटल आ रहा था.
सबूत के तौर पर इसका वीडियो बना लिया
इसके बाद वह शमशेरगंज थाना पुलिस को साथ लेकर उक्त होटल पहुंचे. वहां सब-इंस्पेक्टर अमरजीत मिश्रा और उनकी पत्नी एक साथ एक कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में मिले. सबूत के तौर पर इसका वीडियो बना लिया.
आवेदन के आधार पर एसपी ने यह कार्रवाई की
महिला के पति के आवेदन के आधार पर एसपी ने यह कार्रवाई की. इसके पहले बंगाल में ही मान-मनौव्वल का खेल चलता रहा. इस घटना की चर्चा पुलिस महकमे में चर्चा जोरो पर है.
रिपोर्ट:सोहन प्रमाणिक
