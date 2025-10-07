छोटे शहर का बड़ा सपना: हिरणपुर के कुणाल शील बने बांग्ला टीवी के मुख्य अभिनेता

Kunal Sheel: कहते हैं कि दिल में कुछ करने का जज़्बा हो, और अगर सच्ची लगन और मेहनत हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं. ऐसा ही कर दिखाया है झारखंड पाकुड़ जिले के हिरणपुर निवासी कुणाल शील ने. उनकी मेहनत, लगन और दिल में कुछ कर गुजरने के जज्बे ने उन्हें एक्टर बना दिया. कुणाल अब सीरियल में बतौर मुख्य किरदार निभा रहे हैं और यह उनकी सफलता की कहानी को और प्रेरणादायक बनाता है.

कुणाल शील हिरणपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हिरणपुर शिशु मंदिर से पूरी की. बचपन से ही उनका सपना एक्टर बनने का था और उनके माता-पिता ने हमेशा उनका पूरा समर्थन किया. कुणाल अपने आवास के छत पर डांस करते और अपनी कला को निखारते थे. धीरे-धीरे उन्होंने एल्बम, मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.

आज कुणाल शील बांग्ला चैनल स्टार जलसा के सीरियल 'गीता एलएलबी' में मुख्य किरदार निभा रहे हैं. इस सीरियल में उनका नाम स्वास्तिक मुखर्जी है और वह मुख्य नायक के रोल में हैं. उन्हें दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है. कुणाल शील का कहना है कि अगर आपके पास सच्ची मेहनत, लगन और माता-पिता का आशीर्वाद है, तो आप निश्चित रूप से कुछ भी हासिल कर सकते हैं.

कुणाल बताते हैं कि यह उनकी पहली सीढ़ी है और आगे उन्हें बहुत कुछ करना है. उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं और वह वहां भी बेहतर कार्य करेंगे. उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि छोटे शहर या छोटे इलाके के लोग भी बड़े सपने पूरे कर सकते हैं. कुणाल शील ने साबित कर दिया है कि मेहनत और लगन से आपकी चाहत जरूर पूरी होती है और आज वह बांग्ला टीवी सीरियल में धमाल मचा रहे हैं.

इनपुट: सोहन प्रमाणिक

