'वो शादी में गया था, इधर बंद घर में...', पाकुड़ में ऐसी घटी घटना कि हाहाकार मच गया

Pakuar Crime News: झारखंड के पाकुड़ जिले में चोरों का आतंक देखने को मिला. चोरों ने यहां एक बंद घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:06 AM IST

शादी में गए घर मालिक के बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना
Pakuar News: पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के बागान पाड़ा स्थित विष्णु कुमार अग्रवाल के घर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के जेवर और नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. घटना का पता चला, जिसके बाद पीड़ित ने नगर थाना को सूचना दी. सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की.

चोरों ने मुख्य दरवाजे को काट दिया
पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़ित से घटना की जानकारी ली. अग्रवाल परिवार बेटी की शादी में बीते 29 नवंबर को पश्चिम बंगाल के आसनसोल गए हुए थे. उनका घर बंद था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने बाहर की बाउंड्री फांद कर अंदर के मुख्य दरवाजे को काट दिया.

सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार
इसके बाद वे घर में घुसकर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए. सोमवार देर शाम शादी संपन्न होने के बाद जब अग्रवाल वापस लौटे, तब उन्हें चोरी का पता चला. उन्होंने तुरंत अपने रिश्तेदारों और पुलिस को सूचित किया. मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया, जिन्होंने साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. घटना आसपास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है और सीसीटीवी में चोरी की घटना को अंजाम देते तीन लोग दिख रहे हैं.

पुलिस मामले की छानबीन कर रही
वहीं, इस बारे में नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि चोरी की घटना घटी है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. सीसीटीवी फुटेज को खांगाला जा रहा है जल्दी चोरी की घटना का उद्वेदन कर लिया जाएगा.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक

