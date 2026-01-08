Pakur News: झारखंड कबड्डी टीम में पाकुड़ के 3 खिलाड़ियों को मिली जगह, अब उत्तराखंड में दिखाएंगे अपना दमखम

Pakur News: पाकुड़ जिला के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां जिले के तीन प्रतिभाशाली कबड्डी खिलाड़ी, विशाल सिंह, अभिजीत कुमार और तुषार पहाड़िया का चयन 19वीं सीनियर राष्ट्रीय सर्किल कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखण्ड राज्य टीम में किया गया है. इस प्रतियोगिता का आयोजन 10 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक उत्तराखंड के बाजपुर शहर में किया जाएगा. खिलाड़ियों के इस चयन से जिले में खेल प्रतिभाओं के निरंतर विकास, बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था और जिला प्रशासन द्वारा खेल को प्रोत्साहित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम स्पष्ट दिखाई देता है.

उपायुक्त और खेल पदाधिकारी ने दी शुभकामनाएं

इस उपलब्धि पर उपायुक्त पाकुड़ मनीष कुमार और जिला क्रीड़ा पदाधिकारी राहुल कुमार ने चयनित खिलाड़ियों विशाल सिंह, अभिजीत कुमार और तुषार पहाड़िया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. इसे लेकर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि पाकुड़ जिले के खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर जिले और राज्य का नाम रौशन करेंगे.

खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल रहा बढ़ावा

जिला क्रीड़ा पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है. साथ ही, उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में पाकुड़ जिले से और भी खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे.

