Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3067318
Zee Bihar JharkhandJH Pakur

Pakur News: झारखंड कबड्डी टीम में पाकुड़ के 3 खिलाड़ियों को मिली जगह, अब उत्तराखंड में दिखाएंगे अपना दमखम

Pakur News: पाकुड़ जिले के तीन कबड्डी खिलाड़ियों का चयन 19वीं सीनियर राष्ट्रीय सर्किल कबड्डी चैंपियनशिप के लिए झारखंड राज्य की टीम में किया गया है. इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी तक उत्तराखंड के बाजपुर में किया जाने वाला है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:59 AM IST

Trending Photos

Pakur News: झारखंड कबड्डी टीम में पाकुड़ के 3 खिलाड़ियों को मिली जगह, अब उत्तराखंड में दिखाएंगे अपना दमखम (इमेज सोर्स- DC Pakur)
Pakur News: झारखंड कबड्डी टीम में पाकुड़ के 3 खिलाड़ियों को मिली जगह, अब उत्तराखंड में दिखाएंगे अपना दमखम (इमेज सोर्स- DC Pakur)

Pakur News: पाकुड़ जिला के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां जिले के तीन प्रतिभाशाली कबड्डी खिलाड़ी, विशाल सिंह, अभिजीत कुमार और तुषार पहाड़िया का चयन 19वीं सीनियर राष्ट्रीय सर्किल कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखण्ड राज्य टीम में किया गया है. इस प्रतियोगिता का आयोजन 10 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक उत्तराखंड के बाजपुर शहर में किया जाएगा. खिलाड़ियों के इस चयन से जिले में खेल प्रतिभाओं के निरंतर विकास, बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था और जिला प्रशासन द्वारा खेल को प्रोत्साहित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम स्पष्ट दिखाई देता है.

उपायुक्त और खेल पदाधिकारी ने दी शुभकामनाएं
इस उपलब्धि पर उपायुक्त पाकुड़ मनीष कुमार और जिला क्रीड़ा पदाधिकारी राहुल कुमार ने चयनित खिलाड़ियों विशाल सिंह, अभिजीत कुमार और तुषार पहाड़िया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. इसे लेकर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि पाकुड़ जिले के खिलाड़ी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर जिले और राज्य का नाम रौशन करेंगे.

यह भी पढ़ें: Jharkhand News: पाकुड़ के किसानों के लिए खुशखबरी, 19 लैंपस में बेच सकेंगे धान

Add Zee News as a Preferred Source

खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिल रहा बढ़ावा
जिला क्रीड़ा पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है. साथ ही, उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में पाकुड़ जिले से और भी खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे.

यह भी पढ़ें: Pakur News: पाकुड़ की दुलारस किस्कू बनीं 'रोल मॉडल', बतख पालन व्यवसाय से हुई लखपति

TAGS

Pakur newsJharkhand Kabaddi Team

Trending news

Pakur news
झारखंड कबड्डी टीम में पाकुड़ के 3 खिलाड़ियों का चयन, अब उत्तराखंड में दिखाएंगे दम
Pakur news
Pakur News: पाकुड़ की दुलारस किस्कू बनीं 'रोल मॉडल', बतख पालन व्यवसाय से हुई लखपति
patna news
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन के बेटे का निधन, अग्निवेश की मौत से टूट गए अनिल अग्रवाल
rajan ji maharaj bhajan
'जगतिया में कोई नहीं अपना...', राजन जी महाराज ने बता दिया जीवन का कड़वा सच!
Jharkhand Weather
रात को रजाई, दिन में अलाव एकमात्र सहारा! झारखंड में भयंकर वाली सर्दी से हाल-बेहाल
patna news
अब पटना में थार का तांडव! आधा दर्जन लोगों को कुचला तो लोगों ने फूंक दी गाड़ी
Patna Weather
Patna Weather and AQI: पटना में घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट, AQI भी 'गंभीर'
Bihar Weather
बिहार में जम्मू की तरह भयंकर ठंड! शीतलहर-कोहरे को लेकर पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट
Kishanhganj News
'बांग्लादेशी' सोना-चांदी का 'किशनगंज कनेक्शन', DRI-BSF ने मिलकर किया बड़ा खुलासा
Pappu Yadav
पूर्णिया से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का होगा परिचालन? पप्पू यादव ने सौंपा ज्ञापन