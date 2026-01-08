Advertisement
Pakur News: पाकुड़ की दुलारस किस्कू बनीं 'रोल मॉडल', बतख पालन व्यवसाय से हुई लखपति

Pakur News: पाकुड़ जिले की दुलारस किस्कू ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं. बेलडीहा गांव की रहने वाली इस आदिवासी महिला ने सखी मंडल से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने का काम किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 08, 2026, 09:27 AM IST

Pakur News: पाकुड़ की दुलारस किस्कू बनीं 'रोल मॉडल', बतख पालन व्यवसाय से हुई लखपति (इमेज सोर्स- DC Pakur)
Pakur News: झारखंड के पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत बेलडीहा गांव की आदिवासी महिला ने सखी मंडल से जुड़कर आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल पेश की है. महिला का नाम दुलारस किस्कू है, जिन्होंने पारंपरिक कृषि पर निर्भर परिवार की सीमित आय को उन्होंने बतख पालन व्यवसाय के माध्यम से सशक्त आजीविका में बदल दिया. दुलारस किस्कू की सफलता उन ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं. दुलारस किस्कू ने नए साल (2026) के अवसर पर 400 बतखों को 500 प्रति बतख की दर से बेचकर 2 लाख का लाभ कमाया है.

महिलाएं भी बन सकती हैं सशक्त
उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि सही मार्गदर्शन, सखी मंडल का सहयोग और कठिन परिश्रम के बल पर ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं. दुलारस किस्कू ने जेएसएलपीएस द्वारा संचालित मसीह सखी मंडल से जुड़कर आजीविका गतिविधियों का भरपूर लाभ उठाया. उन्होंने बताया कि इस सफलता में उन्हें अपने पति के साथ-साथ जेएसएलपीएस एवं प्रशासन का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त हुआ.

बतख के चूजों का पालन
दुलारस किस्कू ने नवंबर माह में बतख के चूजों का पालन प्रारंभ किया और नववर्ष 2026 के अवसर पर 400 बतखों को 500 प्रति बतख की दर से बेचकर कुल 2,00,000 की आय अर्जित की. यह उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है. दुलारस किस्कू की सफलता की कहानी संघर्ष और निरंतर प्रयास की मिसाल है.

शुरूआती दौर में करना पड़ा चुनौतियों का सामना
उन्होंने मसीह सखी मंडल से जुड़कर ऋण के माध्यम से प्रारंभ में 50 बतख, 50 मुर्गी और 2 बकरियों से व्यवसाय की शुरुआत की. शुरुआती दौर में विपणन और संसाधनों से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. पहली खेप की बिक्री के बाद उन्होंने सखी मंडल से पुनः 20,000 का ऋण लेकर 500 बतखों का पालन प्रारंभ किया. शुरुआत में अस्थायी संरचना में व्यवसाय संचालित किया गया, परंतु आमदनी बढ़ने पर उन्होंने स्थायी तालाब का निर्माण कराया. इस पूरे सफर में उनके पति मनु बेसरा का भरपूर सहयोग मिला, जिससे व्यवसाय को निरंतर मजबूती मिली.

80,000 की अतिरिक्त आय अर्जित
वर्तमान में दुलारस किस्कू 500 बतख, 400 मुर्गियों एवं देशी मुर्गियों का सफलतापूर्वक पालन कर रही हैं. बीते दिसंबर माह में मुर्गियों की बिक्री से उन्होंने 80,000 की अतिरिक्त आय अर्जित की. बतख पालन से प्राप्त आय का उपयोग वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कर रही हैं. उन्होंने पक्के मकान निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है और अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में शिक्षा दिला रही हैं. इसके साथ ही वे सखी मंडल के माध्यम से मछली पालन भी कर रही हैं, जिससे उनकी आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 20 गायों से शुरू हुआ सफर,आज 60 गायों और हर महीने 1.5 लाख कमाई, दंपती बना आत्मनिर्भर

