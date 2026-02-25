वंदे भारत की चपेट में आया पूरा परिवार: पाकुड़ में पति-पत्नी और मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत, घर में अकेला रह गया 8 साल का बेटा

Jharkhand News: पाकुड़ के नवीनगर स्टेशन के समीप रात के समय एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. चंदन सरदार, उनकी पत्नी रूम्पा सरदार और उनकी छोटी बच्ची वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा नगरनबी रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जहां हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और रेलवे सुरक्षा टीम मौके पर पहुंच गए. मृतक परिवार पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के कालीतल्ला मोहल्ले का निवासी था और यह परिवार सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन एक त्रासदी ने उनकी खुशियों को पल भर में खत्म कर दिया. हादसे ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है, और लोगों में रेलवे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

घटना का विवरण

बताया जा रहा है कि चंदन सरदार अपनी पत्नी और बच्ची के साथ अपनी बहन के घर गए हुए थे. घर से लौटते समय वे नगरनबी रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पार कर रहे थे, तभी 22302 वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आ गए. हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को रेलवे ट्रैक से हटाया और सुरक्षित स्थान पर ले जाया.

जांच और पोस्टमॉर्टम

घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची. जीआरपी आउट पोस्ट में तैनात एएसआई शिबू सरदार ने बताया कि मृतकों का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा और उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा. घटनास्थल पर शव क्षत-विक्षत अवस्था में पाए गए. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

परिजनों की प्रतिक्रिया और परिवार की स्थिति

घटना की सूचना मिलते ही मृतक परिवार के परिजन जीआरपी आउट पोस्ट पहुंचे और हादसे की जानकारी ली. परिजनों ने बताया कि चंदन सरदार का एक 8 वर्षीय बच्चा घर पर सुरक्षित था. पूरे परिवार पर इस दर्दनाक हादसे का गहरा सदमा है. रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हादसे की जांच में जुटी हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में रोकी जा सकें.

