Palamu News: युवक की हत्या के बाद जंगल में जला दिया शव, मामले में दो गिरफ्तार
Palamu News: युवक की हत्या के बाद जंगल में जला दिया शव, मामले में दो गिरफ्तार

Palamu News: झारखंड के पलामू से एक हैरान करने वाला सामने आया है. जहां युवक की हत्या के बाद उसके शव को जंगल में जला दिया गया. मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Last Updated: Aug 21, 2025, 06:40 PM IST

Palamu News: झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में पैसे के लेन-देन के विवाद में एक युवक मनोज भुइयां उर्फ मनु भुइयां की हत्या के बाद जंगल में उसका शव जला दिया गया. पुलिस ने मौके से मृत युवक के अस्थि अवशेष बरामद किए हैं. इस वारदात में शामिल दो आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस के अनुसार, लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के घुटुवा गांव निवासी ललन भुईयां के आवेदन पर 20 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसमें चार दिनों से लापता मनोज भुइयां की हत्या की आशंका जताई गई थी.

यह भी पढ़ें: आम के पेड़ से लटका मिला छात्रा का शव, पिता और सौतेली मां पर हत्या का आरोप

पुलिस ने कांड संख्या 111/2025, धारा 103(1)/238(बी)/3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद तहकीकात शुरू की. जांच में सामने आया कि 16 अगस्त को घुटुवा गांव के ही जनेश्वर सिंह और उसके पिता राजेश्वर सिंह ने मनोज भुईयां की गला दबाकर हत्या कर दी. मनोज भी इसी गांव के बौलिया टोला का रहने वाला था. पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से 17 अगस्त को शव को भुरी जंगल में ले जाकर जला दिया. 

छानबीन के दौरान जंगल से मृतक के जले हुए अस्थि अवशेष बरामद किए गए. पलामू पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है. इस मामले में कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई थी. टीम में पुलिस अवर निरीक्षक विक्रम शील, राजू मांझी, सहायक अवर निरीक्षक अजय कुमार समेत रिजर्व गार्ड और चालक शामिल थे. ऐसे में वारदात के खुलासे के बाद इलाके में सनसनी है. पुलिस का कहना है कि अनुसंधान के दौरान जरूरत पड़ने पर बरामद अस्थि अवशेषों की डीएनए जांच कराई जाएगी.

इनपुट- आईएएनएस

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

