Jharkhand Crime: पलामू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हाईवे निर्माण में लेवी मांगने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार

Jharkhand Crime: झारखंड के पलामू जिले में इन दिनों नेशनल हाईवे का निर्माण तेजी से चल रहा है. इसी बीच कुछ अपराधी ठेकेदारों और मजदूरों से जबरन लेवी की मांग कर रहे थे. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो पिस्तौल (एक देशी और एक विदेशी), 50 राउंड जिंदा गोली, तीन चोरी की बाइक, चार मोबाइल और रंगदारी में वसूले गए 22 हजार रुपए नकद बरामद किए हैं.

पलामू के एएसपी राकेश सिंह ने बताया कि सोमवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी हाईवे निर्माण में लगे मजदूरों और ठेकेदारों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं. इस सूचना के बाद तुरंत सदर डीएसपी मणिभूषण के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई. टीम ने पोखराहा, सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार चारों अपराधियों में शहजाद आलम, साहिल कुमार, रोहित कुमार और फरहान कुरैशी के नाम शामिल हैं. इन चारों का आपराधिक इतिहास रहा है.

ये भी पढ़ें: कटिहार पुलिस की बड़ी कामयाबी, 25 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी फोटो यादव गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, फरहान चैनपुर में हुई फायरिंग मामले में जेल जा चुका है. वहीं, शहजाद, साहिल और रोहित, सिंगरा में हुई फायरिंग में शामिल थे, जिसमें एक मुंशी को गोली लगी थी. उस घटना में फायरिंग शहजाद ने की थी.

पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी कुख्यात अपराधी राहुल सिंह के गिरोह से जुड़े हुए हैं और उसी के कहने पर हाईवे निर्माण कार्य में लगे लोगों को डराने और उनसे लेवी वसूलने की योजना बना रहे थे. पुलिस ने कहा है कि जिले में किसी भी हाल में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!