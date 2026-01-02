Advertisement
पति ने पत्नी की हत्या कर गड्ढे में दफनाया, प्रेमिका से खुदवाया था गड्ढा, JCB से निकाला गया शव

 पलामू में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है. जहां एक शख्स ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपने की पत्नी की हत्या कर डाली और शव को गड्ढे में दफना दिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:42 PM IST

Palamu News: पलामू में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है. जहां एक शख्स ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपने की पत्नी की हत्या कर डाली और शव को गड्ढे में दफना दिया. दरअसल बिश्रामपुर की रहनेवाली मृतिका प्रियंका कुमारी का विवाह वर्ष 2019 में रंजीत मेहता के साथ हुई थी, लेकिन आरोपी पति रंजीत का प्रेम प्रसंग नावाबाजार के तुकबेरा निवासी एक दूसरी महिला के साथ चल रहा था, जिसको लेकर पति ने प्रेमिका के साथ योजना बनाकर पत्नी की हत्या करा दी.

आरोपी रंजीत ने पहले अपनी प्रेमिका से उसके घर के पास एक गड्ढा खुदवाया और फिर पत्नी की हत्या कर उसी गड्ढे में दफनाया था. बाद में मृतिका प्रियंका के परिजनों ने प्रियंका के लापता होने की शिकायत पुलिस को की, जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद मैजिस्ट्रेट के मौजूदगी में शव को जेसीबी के सहारे गड्ढे से बाहर निकाला. पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी पति और प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दोनों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

 

