Jharkhand Crime: पलामू में नवजात का कटा सिर मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका, नहीं हो सकी शिनाख्त

Palamu Crime News: झारखंड के पलामू टाउन थाना क्षेत्र में एक नवजात की गर्दन काटकर हत्या से सनसनी फैल गई. नवजात का कटा सिर टेढ़वा पुल स्थित श्मशान घाट से थोड़ी दूरी पर झाड़ी से बरामद हुआ है, जबकि धड़ अब तक नहीं मिला है. स्थानीय लोग घटना को तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास से जुड़ा कृत्य बता रहे हैं. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. नवजात का कटा सिर पड़े होने की सूचना मिलते ही टाउन थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कटे सिर को बरामद कर मेदिनी राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.

थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह तीन से चार दिन के नवजात का सिर प्रतीत होता है. पुलिस को गुरुवार (30 अक्टूबर) रात करीब आठ बजे सिर फेंके जाने की सूचना मिली थी. बच्चे की गर्दन पर खून के ताजे निशान मिलने से आशंका जताई जा रही है कि घटना गुरुवार शाम को ही अंजाम दी गई होगी. उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों, श्मशान घाट, नदी किनारे और झाड़ियों में तलाशी अभियान शुरू किया है. साथ ही जिले के सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पिछले कुछ दिनों में किन स्थानों पर बच्चों का जन्म हुआ है.

पुलिस को उम्मीद है कि धड़ की बरामदगी के बाद घटना की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट हो सकेगी. इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और पुलिस जांच में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही नवजात की पहचान तथा घटना की सच्चाई सामने आ जाएगी. पुलिस का कहना है कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और इसे प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के लिए विशेष टीम बनाई गई है.

