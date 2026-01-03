Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3062941
Zee Bihar JharkhandJH Palamu

Jharkhand News: 4 बार UPSC में फेल होने पर पहन लिया फर्जी IAS का चोला, अब पहुंचा जेल

झारखंड के पलामू जिले की हुसैनाबाद पुलिस ने राजेश कुमार नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो पिछले कई वर्षों से खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को ठग रहा था. यूपीएससी परीक्षा में असफल होने के बाद उसने समाज में रसूख जमाने के लिए फर्जी आईडी और 'भारत सरकार' लिखी कार का सहारा लिया. थाने में पैरवी के दौरान शक होने पर उसकी असलियत सामने आई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 08:32 PM IST

Trending Photos

झारखंड में पकड़ा गया फर्जी IPS
झारखंड में पकड़ा गया फर्जी IPS

झारखंड के पलामू जिले से जालसाजी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां हुसैनाबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को दबोचा है जो वर्षों से फर्जी आईएएस (IAS) अधिकारी बनकर घूम रहा था. पकड़े गए आरोपी की पहचान हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कुकही गांव निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई है. वह खुद को बड़े ओहदे का अधिकारी बताकर न केवल समाज में रौब झाड़ता था, बल्कि सरकारी महकमों को भी गुमराह करने की कोशिश करता था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से फर्जी दस्तावेज और अवैध रूप से इस्तेमाल की जा रही लग्जरी चीजें बरामद की हैं.

यह पूरा मामला तब खुला जब राजेश कुमार शुक्रवार को एक जमीन विवाद के सिलसिले में पैरवी करने के लिए हुसैनाबाद थाने पहुंचा. वहां उसने थाना प्रभारी के सामने अपना परिचय 2014 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में दिया. उसने दावा किया कि वह वर्तमान में भुवनेश्वर में सीएओ (CAO) के पद पर तैनात है. बातचीत के दौरान जब पुलिस ने उसकी पोस्टिंग और सेवा से जुड़े कुछ तकनीकी सवाल पूछे, तो उसके जवाबों में काफी विरोधाभास नजर आया. राजेश अधिकारियों और विभागों के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहा था. पुलिस को उसके बर्ताव पर शक हुआ और जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि राजेश कुमार ने प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए चार बार यूपीएससी (UPSC) की परीक्षा दी थी, लेकिन वह हर बार असफल रहा. अपनी इस नाकामी को छिपाने और परिवार व समाज की नजरों में खुद को सफल दिखाने के लिए उसने यह खतरनाक रास्ता चुना. उसने खुद को आईएएस और आईपीटीएएफएस का अधिकारी बताना शुरू कर दिया. वह लोगों के बीच अपना प्रभाव जमाने के लिए फर्जी आईडी कार्ड, चाणक्य आईएएस एकेडमी का कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड का इस्तेमाल करता था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- समस्तीपुर में शराब ठिकानों का भंडाफोड़, मनचलों से तंग आकर युवती ने वीडियो किया वायरल

आरोपी राजेश कुमार के पास से 'भारत सरकार' लिखी एक कार भी मिली है, जिस पर फर्जी नीले रंग का नेम बोर्ड लगा था. इस बोर्ड पर 'सीएओ दूरसंचार विभाग' लिखा हुआ था ताकि कोई उस पर शक न कर सके. एसडीपीओ हुसैनाबाद एस. मोहम्मद याकूब ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद मोबाइल और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि राजेश ने इस फर्जी पहचान के जरिए अब तक कितने लोगों से पैसे ठगे हैं और किन-किन सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप कर अनुचित लाभ उठाया है. फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

इनपुट- आईएएनएस

TAGS

Jharkhand newsPalamu news

Trending news

Jharkhand news
Jharkhand News: 4 बार UPSC में फेल होने पर पहन लिया फर्जी IAS का चोला, अब पहुंचा जेल
Patna High Court News
पटना हाईकोर्ट बनेगा और भी हाईटेक, 'e-ACR Nyaya' पोर्टल और 7 नए भवनों की मिली सौगात
Bettiah news
बेतिया में जमीन मापी करने गई टीम पर हमला, CO और थानेदार समेत 5 घायल
Bihar government
अब छुट्टी और रविवार में भी होगा रजिस्ट्री काम,बिहार सरकार का जनवरी के लिए बड़ा फैसला
Begusarai News
Begusarai News: लाइब्रेरी में पढ़ रहा था छात्र, किडनैपर्स उठा ले गए, फिर पुलिस...
Bihar News
40 करोड़ की लागत से बदल रही दियारा की तस्वीर, जानें कब तक पूरा होगा पुल का काम
Samastipur News
समस्तीपुर में शराब ठिकानों का भंडाफोड़, मनचलों से तंग आकर युवती ने वीडियो किया वायरल
Bettiah Municipal Corporation
'भ्रष्टाचार दबाने के लिए एक हुए दिग्गज', बेतिया नगर निगम की महापौर का बड़ा खुलासा
Madhubani News
Madhubani Mob Lynching Case: राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने डीएम, एसपी को लिखा पत्र
Bagaha News
'नगर परिषद' या 'नरक परिषद'? बगहा में कड़ाके की ठंड के बीच अलाव गायब, भड़के शहरवासी