Jharkhand News: 4 बार UPSC में फेल होने पर पहन लिया फर्जी IAS का चोला, अब पहुंचा जेल

झारखंड के पलामू जिले से जालसाजी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां हुसैनाबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को दबोचा है जो वर्षों से फर्जी आईएएस (IAS) अधिकारी बनकर घूम रहा था. पकड़े गए आरोपी की पहचान हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कुकही गांव निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई है. वह खुद को बड़े ओहदे का अधिकारी बताकर न केवल समाज में रौब झाड़ता था, बल्कि सरकारी महकमों को भी गुमराह करने की कोशिश करता था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से फर्जी दस्तावेज और अवैध रूप से इस्तेमाल की जा रही लग्जरी चीजें बरामद की हैं.

यह पूरा मामला तब खुला जब राजेश कुमार शुक्रवार को एक जमीन विवाद के सिलसिले में पैरवी करने के लिए हुसैनाबाद थाने पहुंचा. वहां उसने थाना प्रभारी के सामने अपना परिचय 2014 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में दिया. उसने दावा किया कि वह वर्तमान में भुवनेश्वर में सीएओ (CAO) के पद पर तैनात है. बातचीत के दौरान जब पुलिस ने उसकी पोस्टिंग और सेवा से जुड़े कुछ तकनीकी सवाल पूछे, तो उसके जवाबों में काफी विरोधाभास नजर आया. राजेश अधिकारियों और विभागों के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहा था. पुलिस को उसके बर्ताव पर शक हुआ और जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पुलिस जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि राजेश कुमार ने प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए चार बार यूपीएससी (UPSC) की परीक्षा दी थी, लेकिन वह हर बार असफल रहा. अपनी इस नाकामी को छिपाने और परिवार व समाज की नजरों में खुद को सफल दिखाने के लिए उसने यह खतरनाक रास्ता चुना. उसने खुद को आईएएस और आईपीटीएएफएस का अधिकारी बताना शुरू कर दिया. वह लोगों के बीच अपना प्रभाव जमाने के लिए फर्जी आईडी कार्ड, चाणक्य आईएएस एकेडमी का कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड का इस्तेमाल करता था.

आरोपी राजेश कुमार के पास से 'भारत सरकार' लिखी एक कार भी मिली है, जिस पर फर्जी नीले रंग का नेम बोर्ड लगा था. इस बोर्ड पर 'सीएओ दूरसंचार विभाग' लिखा हुआ था ताकि कोई उस पर शक न कर सके. एसडीपीओ हुसैनाबाद एस. मोहम्मद याकूब ने बताया कि आरोपी के पास से बरामद मोबाइल और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि राजेश ने इस फर्जी पहचान के जरिए अब तक कितने लोगों से पैसे ठगे हैं और किन-किन सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप कर अनुचित लाभ उठाया है. फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

इनपुट- आईएएनएस