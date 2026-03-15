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Jharkhand News: पलामू मेदिनीनगर में सिलेंडर ब्लास्ट, 4 की हालत नाजुक, जांच में जुटी पुलिस

Jharkhand News: पलामू के मेदिनीनगर में गायत्री मंदिर रोड स्थित एक घर में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट से अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए और आग फैलने से आसपास के लोग डर गए. पुलिस और दमकल की टीम ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. मौके से 36 से अधिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिनमें कुछ वैध और कुछ अवैध होने की आशंका है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 15, 2026, 06:38 PM IST

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Jharkhand News: पलामू मेदिनीनगर में सिलेंडर ब्लास्ट, 4 की हालत नाजुक, पुलिस जांच में जुटी
Jharkhand News: पलामू मेदिनीनगर में सिलेंडर ब्लास्ट, 4 की हालत नाजुक, पुलिस जांच में जुटी

Jharkhand News: पलामू के मेदिनीनगर शहर के गायत्री मंदिर रोड स्थित एक बिल्डिंग में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट होने से अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. ब्लास्ट के तुरंत बाद घर में आग फैल गई, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर डीएसपी राजीव रंजन और इंस्पेक्टर ज्योति लाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस और दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई. वहीं, घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया.

घटनास्थल और बरामदगी
मौके पर जांच के दौरान तीन दर्जन से अधिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं. पुलिस और दमकल की टीम ने कुछ सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला. घर के अंदर धुआं और गैस का रिसाव जारी था, जिससे सभी को सावधानी बरतनी पड़ी. शुरुआती जांच में पता चला कि पांडु इलाके में संचालित एक गैस एजेंसी का सिलेंडर यहां रखा हुआ था. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह सिलेंडर वैध था या अवैध.

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घायलों की स्थिति
सभी चार घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और वे अभी बोलने की स्थिति में नहीं हैं. पुलिस का कहना है कि इलाज जारी है और अस्पताल की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है. इस प्रकार की दुर्घटना में समय पर राहत और बचाव कार्य ने बड़े नुकसान को टालने में मदद की.

पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई
डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. दमकल ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन घर के अंदर गैस और धुआं होने के कारण सावधानी बरती जा रही है. गोदाम वैध है या अवैध, इस पर प्रशासन और पुलिस की टीम विस्तृत जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही सिलेंडर ब्लास्ट के कारणों का खुलासा किया जाएगा.

रिपोर्ट: श्रवण कुमार सोनी

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