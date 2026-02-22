झारखंड निकाय चुनावः वोटिंग कल, आज रवाना होंगे मतदान कर्मी, सुरक्षा के सख्त इंतजाम

Jharkhand Nikay Chunav 2026: झारखंड में निकाय चुनाव में अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं. कल यानी 23 फरवरी को राज्य के सभी 48 निकायों में वोटिंग होनी है. इसके लिए आज ही पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा. पूरे प्रदेश में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं. इसी कड़ी में बोकारो में चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद में पुलिस ने रात में फ्लैग मार्च किया और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया. बोकारो पुलिस कप्तान ने खुद मोर्चा संभाले हुए थे और चौक चौराहे पर शराब पीते हुए लोगों खदेड़ा. इस दौरान ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई की गई. सेक्टर-8/बी स्थित डीएभी इस्पात विद्यालय से मतदान हेतु डिस्पैच का कार्य आरंभ हो गया है. सभी मतदान कर्मी अपने-अपने कर्तव्यों पर तैनात हैं.

पाकड़ में निकाय चुनाव की तैयारी पूरी

पाकड़ में कल होने वाले नगर निकाय चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है. बाजार समिति प्रागन से सभी मतदान कर्मियों को मतदान के दौरान में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रकार का सामग्री के साथ बूथों के लिए रवाना किया गया. सभी पोलिंग पार्टी को मतपेटी सहित सभी मतदान सामग्री दे दिया गया है. सभी मतदान कर्मी अपने सामानों के साथ भारी सुरक्षा के बीच बूथो में पहुंचाया गया. डीसी, एसपी ने हरि झंडी दिखाकर मतदान कर्मियों की वाहनों को रवाना किया गया. सभी मतदान कर्मियों, मेजिस्टूड, पुलिस पदाधिकारी को चुनाव से सम्बंधित उचित दिशा निर्देश दिए. 42 पोलिंग टीम बनाया गया है. एक-एक पोलिग टीम में बूथ में वोटर की संख्या के हिसाब से 4 से लेकर 6 मतदान कर्मी है. इसके अलावा कुछ रिजर्व भी पोलिंग पार्टी बनाया गया है. आठ पेट्रोलिंग मेजिस्टड 4 सेकटर में बाटा गया है. सभी लोगो को चुनाव से सम्बंधित जानकारी दी जा चुकी है.

रांची में इलेक्शन ड्यूटी में तैनात एक कर्मचारी का शव मिला

निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाने में लिए रांची के मोरहाबादी मैदान से भी पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया. इस बार निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होना है, इसके लिए सभी आवश्यक सामग्रियों के साथ पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया. उधर रांची के मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर में इलेक्शन ड्यूटी में तैनात एक कर्मचारी का शव मिला है. रविवार (22 फरवरी) को कर्मचारी का शव खड़ी गाड़ी के अंदर मिला. घटना के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार, कर्मचारी चुनावी ड्यूटी के तहत मोरहाबादी कैंप सेंटर में तैनात थे. सुबह जब काफी देर तक वे बाहर नहीं निकले तो सहकर्मियों को संदेह हुआ. जांच करने पर गाड़ी के अंदर उनका शव पाया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है. प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.