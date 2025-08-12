पलामू में ट्रेन पकड़ने पहुंची नाबालिग लड़की से गैंगरेप, दो आरोपी गिरफ्तार

Jharkhand crime: झारखंड के पलामू में ट्रेन पकड़ने पहुंची नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात हुई है. वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता पलामू के पाटन थाना क्षेत्र की रहने वाली है. वह अपनी छोटी बहन के साथ पंजाब जाने के लिए घर से निकली थी. दोनों बहनें डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी थीं तो वहां दो लोग पहुंचे. उन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और दोनों बहनों से नाम-पता की जानकारी लेने लगे.

इसके बाद उन्होंने कहा कि उनसे पूछताछ की जाएगी. दोनों लड़कियों को वे लोग बाइक पर बिठाकर अपने साथ पलामू के पास स्थित चैनपुर इलाके में ले गए. वहां सुनसान इलाके में बड़ी बहन के साथ दोनों ने रेप किया. छोटी बहन को जान मारने का भय दिखाकर खामोश कर दिया.

घटना के बाद आरोपी उन्हें बाइक पर लेकर मेदिनीनगर की ओर निकले, लेकिन सद्दीक मंजिल चौक के पास छोटी बहन साहस जुटाकर बाइक से कूद गई और जोर-जोर से चिल्लाने लगी. उसकी चीख सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को खबर दी. टाउन थाना पुलिस ने फौरन घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा. आरोपियों की पहचान सोनू कुमार और सुमित कुमार सोनी के रूप में हुई है. पीड़िता को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया.

पुलिस ने बताया कि दोनों बहनें नाबालिग हैं और आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है. टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने कहा, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद केस को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा. घटना के बाद पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की. इलाके के लोगों में भी इस घटना को लेकर गुस्सा है.

इनपुट: आईएएनएस

